¿Qué pasó en el mes para que el dólar al público llegue a los $ 40?

El dólar tuvo en febrero la mayor suba mensual desde agosto de 2019 y culminó el mes en un valor récord, a nivel interbancario, por encima de los $ 39.

Compras del Banco Central (BCU) durante parte del mes ayudaron a sostener al billete verde cuando enfrentaba presiones a la baja, luego el temor al impacto económico del coronavirus fortaleció a la divisa a nivel global y Uruguay no fue la excepción.

En febrero el dólar interbancario registró un ascenso “punta a punta” (al comparar el valor de ayer con el de fin de enero) de 4,32% siendo la mayor suba mensual del dólar desde agosto del 2019 (había aumentado 6,67%).



En la semana la variación “punta a punta” (al comparar el cierre de ayer respecto al viernes previo) fue al alza en 2,02%, siendo la mayor suba desde la tercera semana de agosto de 2019. En lo que va del 2020 el dólar acumula un incremento de 4,86%.



El valor mínimo alcanzado por la divisa en el mes fue el 3 de febrero cuando cotizó en promedio a $ 37,568 y el máximo lo alcanzó ayer con un valor promedio de $ 39,152. Este precio es además un nuevo máximo desde que el 1° de marzo de 1993 empezó a circular el peso uruguayo como moneda (más allá de que se trata de un hecho anecdótico, ya que económicamente no implica nada por el largo período transcurrido).



De las 18 sesiones de operativa en febrero, hubo cuatro días en los que el dólar cayó y 14 en los que se incrementó. El día de mayor suba fue el 27 de febrero con un alza de 0,93% y el dólar cotizando a $ 38,96. La mayor baja fue el 14 de febrero cuando retrocedió 0,36%.



El Banco Central (BCU) intervino en 10 sesiones en el mes, de las cuales en nueve compró dólares de forma de poner un piso al tipo de cambio y ayer vendió dólares a futuro.

Las compras de divisas por parte del BCU en febrero acumularon US$ 195,4 millones mientras que en lo que va de 2020 totalizan US$ 485,2 millones.



Durante el mes se realizaron a través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) 1.136 transacciones por un monto equivalente a US$ 670,2 millones. El día de mayor operativa fue el 20 de febrero donde se negociaron US$ 65,8 millones en 123 transacciones.

Al público cerca de $ 40

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar aumentó “punta a punta” en febrero 4,2% a la compra y 4,3% a la venta ($ 1,54 y $ 1,64 respectivamente). En precio promedio del mes fue de $ 37,283 a la compra y a $ 38,817 a la venta.



Ayer el billete verde avanzó 20 centésimos respecto a la cotización del jueves y finalizó en $ 38,35 para la compra y en $ 39,95 para la venta. La variación semanal de la cotización pizarra fue al alza en 75 centésimos para ambas cotizaciones.



En los cambios en tanto, el dólar a la venta ya llegó a (y en algunos pasó) los $ 40.

Región y el mundo

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, la moneda estadounidense subió 0,5% ayer y finalizó en 4,4987 reales, un nuevo máximo histórico.



En febrero “punta a punta” el dólar en Brasil subió 5,37% y en la última semana la variación fue al alza en 2,42%. En lo que va del 2020 el alza alcanza a 11,61%



En el mismo sentido, en Argentina la cotización oficial del billete verde subió ayer 0,11% y cerró en 62,21 pesos argentinos. En febrero el dólar en Argentina se incrementó 3,08% y en esta semana la variación fue de 0,6% al alza. El aumento en lo que va de 2020 es de 3,87%.



En tanto, en el mercado paralelo el dólar blue se mantuvo estable ayer a 77,75 pesos argentinos. En la semana tuvo una baja de 0,15% y en el mes un incremento de 1,6%.



A nivel global, el dólar cayó ayer a un piso de siete semanas contra el yen, después de que el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, sugirió que el banco central podría recortar las tasas de interés debido a los efectos del coronavirus (ver nota en página siguiente).



El yen registró su mayor ganancia diaria desde mayo de 2017 ya que los inversores se volcaron a la moneda de refugio, que se fortaleció ante el dólar hasta los 107,52 yenes y luego cotizó con un avance del 1,51% a 107,92 unidades por dólar.



El índice dólar, en tanto, bajó un 0,324% a 98,127 por la tarde en Nueva York, con una baja de alrededor de un 1% en la semana ante las mayores expectativas de una rebaja de tasas.

El coronavirus se propagó aún más ayer, con casos reportados por primera vez en seis países, lo que llevó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a elevar su alerta de riesgo de impacto a “muy alto”. (Con información de Reuters)