Paul Polman: "Las marcas tienen un gran rol que jugar" en el tema COVID

Con la participación de Paul Polman como expositor principal personal, se informaron los avances que ha tenido la compañía durante 2019 y el primer trimestre de 2020, en línea con su Estrategia de Sostenibilidad 2020-2030.



Este plan se inició hace más de tres años con la identificación de temas prioritarios y áreas foco; el establecimiento de políticas como la de Cambio Climático y Diversidad e Inclusión; una nueva forma de gobierno corporativo, a través de la creación del Comité de Directorio de Sostenibilidad; la gestión de los temas materiales con bajadas específicas para los tres negocios.



En este marco, a fines de 2019 se efectuó el lanzamiento de sus metas de sostenibilidad: objetivos ambiciosos respecto a residuos, agua, emisiones de gases de efecto invernadero, y conservación de biodiversidad y ecosistemas.



Presidente de Empresas CMPC y Softys, Luis Felipe Gazitúa señaló que “este primer reporte aborda de forma íntegra y exclusiva los aportes e impactos que determinan la sostenibilidad de Softys”.



Agregó que "lo que las personas esperan de las empresas debe convertirse en el propósito de cada una de nuestras acciones y en Softys lo hemos asumido con decisión, como la necesidad permanente de innovar por el cuidado de las personas y así lo refleja éste primer Reporte de Sostenibilidad".



Por su parte, Gonzalo Darraidou, Gerente General de Softys para la región, aseguro que el reporte "transparenta nuestra gestión y desafíos en materias ASG – ambientales, sociales y gobernanza – hacia nuestros diversos grupos de interés, relevando que la sostenibilidad es para Softys una palanca estratégica, al centro del negocio y de nuestra operación”.



En la instancia, el expositor invitado, Paul Polman, ex CEO de Unilever y uno de los líderes globales de sostenibilidad empresarial, destacó el trabajo que ha decidido llevar a cabo Softys en la materia.



"Como humanidad nos enfrentamos hoy a desafíos históricos: desde la crisis climática hasta la creciente desigualdad, son materias que deben estar sobre la mesa de quienes lideran, no sólo los Estados sino también las empresas".



El ex CEO de Unilever asegura que “el Covid puso en evidencia las fallas de nuestro sistema y las marcas tienen un gran rol que jugar”. Y en esa línea destacó la campaña de mascarillas de Softys durante la pandemia, señalando que “ha sido capaz de operar 6 máquinas productoras de mascarillas y donar más de 15 millones de estos productos en la región. No tenían que hacerlo, pero lo hicieron por su gran sentido de responsabilidad y queremos agradecerles por ello”.



LOS AVANCES



La Estrategia de Sostenibilidad 2020 – 2023 de Softys consta de 4 pilares: facilitar una mejor vida para las personas, co-construir un entorno económico sostenible, potenciar el desarrollo de las comunidades locales y proteger nuestro hogar común, pilares que se materializan en compromisos y metas concretas al 2023.



En estos cuatro frentes la compañía ya está implementando diferentes acciones, siendo una de ellas la fabricación y donación de mascarillas en cinco de los países donde opera Softys, como mencionó Paul Polman, con el fin de hacer frente a la contingencia del Covid-19 en la región, apalancando así el pilar comunitario.



También destaca el lanzamiento y desarrollo de la primera versión del Softys Water Challenge, desafío de innovación que invita a emprendedores/as de todo el mundo a buscar soluciones que den acceso al agua potable a las comunidades más carentes de Latinoamérica.



La primera versión del concurso se realizó este año y prontamente la compañía anunciará el plan de implementación de las soluciones ganadoras en diferentes comunidades a nivel regional, proyecto de inversión social que conecta con el propósito de cuidado de Softys, bajo el lema de que “sin agua no hay higiene”.



Por otra parte, en materia ambiental, la contribución de Softys a los compromisos de sostenibilidad de Empresas CMPC es concreta y ambiciosa, y consiste en ser una empresa cero residuos al 2025, disminuir en un 50% las emisiones de gases de efecto invernadero, en el alcance 1 y 2, al 2030, y reducir en un 40% el uso de agua industrial por tonelada de producto al 2025.



Se trata de objetivos que, de acuerdo a lo señalado por su gerente general, permiten a Softys, “imaginar 100 años más para nuestra compañía y cumplir una ambiciosa promesa: el mejor cuidado, para un mejor mañana”.