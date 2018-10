PepsiCo superó estimaciones de ingresos gracias a América Latina

Sin embargo, la compañía incumplió estimaciones de ventas para bebestibles en Norteamérica, así como también de sus bocadillos marca Frito-Lay.



Las ventas en su unidades de bebestibles en América del Norte, que tiene marcas como Gatorade, Mountain Dew y Pepsi Cola, subieron un 2%, a US$ 5.460 millones en el tercer trimestre, pero incumplieron la estimación promedio de analistas de us$ 5.600 millone, según Thomson Reuters.



"Seguimos viendo un desempeño operacional muy fuerte de nuestras divisiones internacionales, impulsadas por mercados emergentes y en vías de desarrollo", afirmó Indra Nooyi en su último día como presidenta ejecutiva de Pepsi. Nooyi seguirá siendo presidenta de la compañía hasta comienzos de 2019.



La ganancia neta atribuíble a la compañía subió a us$ 2.500 millones, o us$ 1,75 Por acción, en el tercer trimestre que terminó el 8 de septiembre, desde us$ 2.140 millones, o us$ 1,49 por acción, un año antes. Los ingresos netos aumentaron un 1,5%, a us$ 16.490 millones. Analistas esperaban en promedio ingresos por us$ 16.360 millones, según Thomson Reuters.