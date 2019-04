Pese a acusaciones de espionaje, Huawei afirma que facturó 39% más hasta marzo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En un comunicado publicado en su página web, la compañía, que no cotiza en bolsa, apuntó que su margen de beneficio neto se situó en torno al 8%, "ligeramente superior al del mismo período del año pasado".



En estos primeros tres meses de 2019, Huawei vendió 59 millones de teléfonos inteligentes -extrapolando estas cifras al año entero, se situarían en unos 236 millones, 30 millones más que en todo 2018-.



El documento no hace mención alguna a las acusaciones ni a su impacto en sus cifras de negocio, y asegura que su alza en los ingresos hasta marzo se debe a que "mantuvo su foco en la infraestructura de las tecnologías de la información y comunicación y en los dispositivos inteligentes".



Asimismo, Huawei se congratula por "haber impulsado la eficiencia y la calidad de sus operaciones", y se muestra optimista ante las "oportunidades de crecimiento sin precedentes" para su segmento de teleoperadoras ya que "2019 será un año de despliegue a gran escala del 5G (redes de quinta generación) en todo el mundo".



La firma explica que, a finales de marzo, había firmado ya 40 contratos comerciales de 5G con "operadoras líderes a nivel global", y que ha vendido más de 70.000 estaciones base 5G "a mercados de todo el mundo".



Huawei se encuentra desde hace meses en el ojo del huracán, especialmente tras la detención en Canadá -a petición de Estados Unidos- de la directora financiera de la compañía, Meng Wanzhou.



Aunque desde mediados de diciembre Meng disfruta de libertad bajo fianza, la ejecutiva continúa en Canadá, donde fue arrestada a petición de Estados Unidos por una supuesta violación de las sanciones impuestas por Washington a Irán.



A pesar de que se conoció días después, la detención de Meng se produjo el mismo día en el que el presidente estadounidense, Donald Trump, y el chino, Xi Jinping, se reunieron en Argentina en el marco de una cumbre del G-20, donde acordaron una tregua a la guerra comercial que ambos países mantienen desde el pasado año.



Está por ver cuánto pesa Huawei para Pekín en las negociaciones comerciales para finiquitar esa guerra entre las dos mayores economías del mundo, si bien el Ejecutivo chino ha defendido públicamente a Meng en numerosas ocasiones.



La próxima fecha clave para conocer si la detención de la directiva de Huawei hace saltar o no por los aires un posible acuerdo entre China y Estados Unidos será el 1 de mayo, cuando se celebrará la vista para la extradición a territorio estadounidense.



Asimismo, la compañía ha sido acusada por diversos países de espionaje con la supuesta instalación de "puertas traseras" en sus dispositivos, que han generado recelo en Occidente.



Sin embargo, los directivos de Huawei aseguran que no espían y defienden que sus aparatos son más seguros que los de otras marcas por estar sometidos a un escrutinio mayor.