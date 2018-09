Petrobras: la petrolera más endeudada del mundo analiza cómo bajar US$ 10.000 millones de deuda

La petrolera más endeudada del mundo está en camino de bajar su deuda a US$ 69.000 millones a fines de este año, a pesar de no alcanzar su objetivo de ventas de activos de US$ 21.000 millones dijo a Reuters el jefe financiero de la empresa, Rafael Grisolia.



Petrobras redujo significativamente su deuda neta desde US$ 106.000 millones acumulados en 2014 para financiar el desarrollo de campos petroleros en aguas profundas del océano Atlántico. Luego, la firma perdió la confianza de los inversores en medio de un descenso de los precios del petróleo y un escándalo de corrupción que envolvió a la compañía.



Petrobras apunta a reducir la deuda neta en otros US$ 10.000 millones

el año próximo, para alcanzar una relación de dos veces la deuda neta sobre el Ebitda (indicador financiero), dijo Grisolia.



La empresa seguirá bajando el nivel de endeudamiento hasta que la relación llegue a 1-1, cinco veces, añadió, lo que la pondría en línea con las principales petroleras del mundo.



"Si miras a nuestros competidores directos y pares como Chevron, Exxon y BP, tenemos que buscar una estructura de capital más liviana", dijo Grisolia.

La firma debería alcanzar una relación de 1,5 en 2020 como parte de su próximo plan de negocios de cinco años, dijo el ejecutivo, aunque eso dependería de los precios internacionales del petróleo y otras variables como los tipos de cambio.



En los próximos cinco a seis años, una vez que la empresa haya alcanzado las metas de reestructuración de deuda, Petrobras podría considerar inversiones extranjeras para facilitar las exportaciones de la producción creciente por el desarrollo de los prolíficos campos de presal en aguas profundas, precisó.



Exxon Mobil, BP y Royal Dutch Shell se encuentran entre las empresas que planean invertir miles de millones de dólares en el desarrollo de reservas energéticas del gigante sudamericano en aguas profundas en los próximos años. Brasil representaría gran parte del alza en la producción mundial de petróleo y gas de países que no pertenecen a la OPEP.



Se espera que la producción de petróleo aumente entre un 8-10% en el 2019, desde unos 2,1 millones de barriles por día (bpd) este año, dijo Grisolia. “Eso debería contribuir a aumentar los ingresos de la empresa, agregó”.