Petrobras recibirá US$ 1.100 millones por fusión de filial en EE.UU.

La asociación se dará a través del aporte de todos los activos en producción de ambas empresas situados en el Golfo de México, principal región productora de petróleo en el mar de Estados Unidos, en la que Murphy Oil Corporation será la operadora con un 80% de participación y la PAI tendrá un 20%, según una nota divulgada por Petrobras.



La nueva empresa tendrá una producción promedio estimada de unos 75.000 barriles de petróleo equivalente por día en el cuarto trimestre de 2018.



La transacción implicará un valor total de hasta US$ 1.100 millones que serán recibidos por la PAI y que ayudarán a la estatal petrolera en su programa de venta de activos, presupuestado en US$ 21.000 millones.



Del valor total del negocio, Petrobras recibirá inicialmente US$ 900 millones de dólares, que corresponden a la diferencia de valor entre los activos aportados por ambas empresas al cierre de la operación. Otros US$ 150 millones serán pagos en 2025.



A eso se suma que Murphy va a invertir hasta US$ 50 millones en valores que pueden ser aplicados por Petrobras en el desarrollo de la producción de uno de los campos. Sin embargo, este valor solo se pagará si determinados proyectos de recuperación de petróleo del campo tienen éxito.



En Brasil, la petrolera Murphy tiene una participación del 20% en cuatro bloques en aguas profundas en la cuenca de Sergipe-Alagoas.



De acuerdo con la nota de Petrobras, la conclusión de la transacción, que se prevé termine este año, está sujeta al cumplimiento de condiciones anteriores, como la obtención de las aprobaciones gubernamentales estadounidenses aplicables.