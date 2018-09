Plataforma de taxis que gestiona su salida en bolsa premiará a 50 personas que no usen su auto durante un mes

"Ditch Your Car" (Deja tu carro) es el nombre del desafío lanzado por esta plataforma creada en 2012 para conectar a particulares que usan sus automóviles como taxis con los que buscan ese medio de transporte y que hoy en día es la mayor competencia de Uber en Estados Unidos.



Entre los inscriptos se seleccionará a cincuenta personas que deberán dejar el automóvil estacionado desde el 8 de octubre al 6 de noviembre y a cambio recibirán vales por más de US$ 650 para usar los servicios de Lyft, los trenes Brightline, el autobús y el metro del condado de Miami Dade, las bicicletas de alquiler Citi Bike y los autos compartidos Zipcar.



"La forma en la que la gente se mueve en las ciudades está cambiando más rápidamente que nunca. Estamos fascinados con este desafío a la gente de Miami para que cambien sus hábitos cotidianos y se olviden del auto por un mes", dijo Sam Cohen, gerente general de Lyft para Florida, en un comunicado.



Cohen reconoció que Lyft por sí sola no es la solución para superar los problemas de transporte de la ciudad, pero señaló que en combinación con las compañías mencionadas sí puede crear "un menú completo de opciones de movilidad".



El alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Giménez, respaldó esta iniciativa que puede ayudar a reducir la congestión automovilística de la ciudad.



Sumado a eso, la empresa de servicio de transporte online empezará conversaciones con los bancos de inversión el próximo mes con el objetivo de gestionar su salida en bolsa.