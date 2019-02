Políticos y activistas celebran que Amazon no se instale en Nueva York

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"El anuncio de hoy es una victoria tremenda para la comunidad (del barrio) de Queens y para todo el país. No vamos a tolerar que estas corporaciones gigantes controlen nuestra economía y nuestra democracia", dijo ayer a Efe la codirectora ejecutiva de la ONG "Make de Road Nueva York", Deborah Axt.



Esta ONG, una de las más activas contra la instalación de Amazon en la ciudad organizó una concentración en una plaza del barrio de Queens para celebrar la retirada de Amazon.



Otras organizaciones como "RWDAU" o "Teamsters Local 16" y políticos como el concejal de Nueva York, Jimmy Van Bramer o los senadores estatales Michael Gianaris y Catalina Cruz participaron en este evento en el que festejaron la decisión de Amazon.



Amazon anunció este jueves que ha cancelado sus planes para abrir una nueva sede en el distrito de Long Island City, situado en el barrio de Queens.



En un texto publicado en su blog corporativo, la firma señaló que el plan "requiere relaciones positivas y colaborativas" con los políticos locales y estatales "a largo plazo", y "varios" de ellos "han dejado claro que se oponen" a su presencia en la ciudad.



El pasado noviembre, Amazon, con sede en Seattle, anunció su intención de emplazar dos nuevas sedes en los estados de Virginia y Nueva York, una inversión conjunta de US$ 5.000 millones que emplearía a unas 50.000 personas en total, la mitad en cada ciudad.



Para Axt "los trabajos no tenían garantía y los neoyorquinos iban a ser bloqueados de la mayoría de los puestos de trabajo".



"Hemos mirado el impacto en Seattle y lo que ha pasado es que los alquileres han subido tanto que las familias inmigrantes, las familias trabajadoras han sido forzadas a salir de esa ciudad, han perdido sus hogares. Esa no es la economía que queremos aceptar y vamos a seguir peleando en contra de esa economía", agregó la activista.



Según Axt, Amazon debe dejar de colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para deportar inmigrantes, "dejar de abusar de sus trabajadores y cambiar el modelo completo de sus negocios, porque el modelo es abusivo e inaceptable".



La senadora federal Alexandria Ocasio-Cortez, conocida por sus posturas socialistas dentro del partido demócrata, también celebró el anuncio de la corporación en un breve mensaje en Twitter.



"Cualquier cosa es posible: Hoy ha sido el día en el que un grupo de dedicados neoyorquinos de a pie y sus vecinos han derrotado la codicia de Amazon, su explotación de los trabajadores y el poder del hombre más rico del mundo", dijo Ocasio-Cortez.



La semana pasada The Washington Post, diario propiedad de Jeff Bezos, fundador y máximo ejecutivo de Amazon, publicó que la firma de comercio electrónico estaba reconsiderando sus planes de abrir la sede ante la oposición de funcionarios clave, entre ellos Ocasio-Cortez.



El gobernador Cuomo, también del partido demócrata, advirtió la semana pasada de que si el proyecto se cancelaba, los dirigentes políticos tendrían que responder a los votantes por qué no llegarían 25.000 nuevos empleos al estado.