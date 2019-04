Posible sanción de reguladores hace perder dinero a Facebook 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La red social más usada del mundo ganó entre enero y marzo US$ 2.429 millones, menos de la mitad de los US$ 4.987 millones registrados a principios de 2018, pese a que los ingresos en este mismo período aumentaron un 26% hasta los US$ 15.077 millones frente a los US$ 11.966 de 2018.



La explicación de que los beneficios hayan bajado tan sustancialmente pese al incremento significativo en la facturación se encuentra en los al menos US$ 3.000 millones que la empresa ha calculado como "pérdida probable" a causa de una investigación que la Comisión Federal de Comercio (FTC, en inglés) de EE.UU. mantiene abierta sobre la compañía por su gestión de los datos de los usuarios.



"Estimamos que el rango de la pérdida en esta cuestión es de entre US$ 3.000 y US$ 5.000 millones. La cuestión sigue sin resolverse, y no hay ninguna garantía en relación al calendario o a cuáles serán los términos de cualquier posible resultado", indicó la firma que dirige Mark Zuckerberg al presentar las cuentas.



Si Facebook termina siendo multada con US$ 5.000 millones (el peor escenario que la empresa contempla según lo que ella misma comunicó a sus inversores), recibiría la mayor sanción que la FTC ha impuesto jamás a una empresa tecnológica.



Durante los primeros tres meses del año, los accionistas de Facebook obtuvieron unas ganancias de 85 centavos por título, frente al dólar con 72 centavos del mismo período del año pasado, una caída del 51% también achacable a la provisión ante la posible sanción.



Durante el pasado año, la compañía con sede en Menlo Park ganó un 8% de usuarios activos diarios en todo el mundo, hasta alcanzar los US$ 1.560 millones (2.380 millones de usuarios activos mensuales), unas cifras que alcanzan los 2.100 millones y los 2.700 millones respectivamente si se incluyen también las otras plataformas de su propiedad: Instagram, WhatsApp y Messenger.



Tras anunciar Facebook estas cuentas, los inversores en Wall Street no prestaron demasiada atención a la posible multa por parte de los reguladores y sí que se fijaron, en cambio, en los incrementos tanto de usuarios como de facturación, lo que hizo que sus acciones se dispararan un 6,17 % hasta los 193,86 dólares por título en las operaciones electrónicas posteriores al cierre de los parqués.