¿Cómo se prepara Uruguay para la llegada de la "carne" artificial?

A nivel mundial y en algunos casos regional, el desarrollo de procesos productivos de “carne” artificial (tanto vegetal como de laboratorio) ha ganado terreno en el último tiempo. Sin embargo, desde el sector privado uruguayo no ven esto como una amenaza inminente, si no que creen que puede complementar la oferta alimentaria del país.

En Uruguay el consumo total mensual de carne de vaca alcanza al 98% de los hogares, según la última encuesta del Instituto Nacional de Carnes (INAC). Dentro de ese consumo, la carne picada (principal ingrediente para elaborar hamburguesas) es el producto vacuno con mayor penetración mensual en el 74% de los hogares.



Pese a estos números, según actores del sector, en el último tiempo se ha registrado una creciente demanda, principalmente por parte de los más jóvenes, de consumir productos que sean amigables con el medio ambiente y que respeten técnicas de bienestar animal.



“Carne” artificial se le denomina a dos productos de diferente elaboración. Por un lado, la carne “de cultivo” o de laboratorio que es la que se produce a partir del cultivo de las células musculares del animal; y por otro lado, la “carne” vegetal que se elabora en base a proteínas vegetales.



La primera aún está en fase de investigación a nivel mundial y su grado de desarrollo aún no es avanzado ni ha logrado escala a nivel comercial.



La segunda ya es una realidad en varios países. La compañía Beyond Meat comenzó a comercializar hamburguesas vegetales desde el año pasado y desde que el 1 de mayo de este año comenzó a cotizar en bolsa, el precio de sus acciones ha aumentado un 130%.



Carne "cultivada" en laboratorio.

En Uruguay está cada vez más cerca de concretarse la llegada de este tipo de productos. Días atrás, la compañía multinacional Marfrig Global Foods (la mayor productora de hamburguesas del mundo) anunció la concreción de un acuerdo con la firma estadounidense Archer Daniels Midland Company (ADM), para producir hamburguesa vegetal en Brasil.



Según informó a El País, Marcelo Secco, CEO del grupo Marfrig, desde la compañía están trabajando para que este producto llegue al mercado uruguayo aunque indicó que primero probarán la salida en el mercado brasileño este año y luego se expandirán a otros países.



“Todavía se necesita una maduración en lo técnico y en lo reglamentario y eso en Uruguay se está trabajando”, señaló Secco.



Por su parte, el director del Frigorífico Las Piedras, Alberto González, dijo que no están estudiando la producción de este tipo de productos y que no ven la llegada de hamburguesas vegetales como algo “inminente”. No obstante, aseguró que “más a largo plazo” puede constituirse como “una opción más” en la oferta de alimentos.



“No lo veo como una amenaza, tal vez como una oportunidad puede ser”, indicó González y explicó que este producto “está orientado a un público muy específico”. Además, mencionó que Uruguay es un país “muy carnívoro” por lo que el producto podría funcionar “tal vez por novelería pero a la larga no creo que se arraigue” en el mercado.



Desde la Federación de Obreros de la Industria Cárnica y Afines (Foica), el secretario Luis Muñoz dijo que “la llegada (de las nuevas “carnes”) será a muy largo plazo y no lo estamos discutiendo. Además, señaló que “la implicancia al sector será nula al menos por 20 años”.





Marcelo Secco: “Todavía se necesita una maduración en lo técnico y en lo reglamentario y eso en Uruguay se está trabajando”

Según informó Tardáguila Agromercados, dos empresas a nivel local están realizando trámites para la importación de las hamburguesas de la empresa Beyond Meat a Uruguay, pero “están encontrando trabas porque las autoridades no les permiten la utilización de la palabra meat (carne en inglés) ni “burger” (hamburguesa en inglés) para un producto vegetal”.



Este es, según explicó el ingeniero agrónomo del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Santiago Luzardo, uno de los desafíos comerciales que presenta el producto.



Lo mismo ocurre en Estados Unidos, donde según Luzardo, existe una “fuerte presión” al gobierno para que no se denomine como carne a un producto que no lo es.



Según Luzardo, las diferencias generacionales de los consumidores son las que pueden influir en la aceptación de este producto y dijo que desde INIA esperarán a ver qué ocurre con la llegada de la hamburguesa vegetal en Brasil.



En relación a los motivos de trasfondo que generaron la creación de este producto, Luzardo mencionó que hay dos grandes explicaciones, por un lado el cuidado del medio ambiente y el uso eficiente de los recursos y por otro lado el bienestar animal.



Sin embargo, manifestó que se debe ser cuidadoso al señalar que la hamburguesa vegetal es un producto natural, y explicó que esto depende de los ingredientes de cada hamburguesa.

Beyond Meat basa sus productos en proteínas vegetales provenientes de guisantes y soja. Foto: Reuters.

“Hay que pensar si es realmente tan natural. Si la hamburguesa se elabora principalmente a base de soja hay que ver que si está modificada genéticamente.



Además contiene muchos más ingredientes que la hamburguesa de carne tradicional (proteínas y grasa) y algunos controvertidos como celulosa, extracto de levadura, almidón modificado, acido succínico. Lo de natural hay que ponerlo entre comillas”, indicó Luzardo.



Desde INAC, el gerente de marketing, Lautaro Pérez, dijo que desde la institución “siguen de cerca desde hace tiempo” el tema porque “es una disrupción muy grande”. No obstante, dijo que si bien “no hay una demanda de escala por el lado de los consumidores”, sí esperan que llegue “pronto” a Uruguay.



“Hay que considerar que no todo son oportunidades sin traspiés. Estos productos compiten en el mundo de los alimentos, lo cual no solo está vinculado al comportamiento humano, a la cultura, hábitos y preferencias, sino principalmente a la nutrición y salud. La fabricación a gran escala no está exenta de dolores y riesgos, y habrá que ver cómo podrá sortearlos esta industria”, explicó Pérez.



Marcelo Secco: "El mercado se prepara solo" "La alimentación en el mundo tiene muchos desafíos (...) Creo que el mundo permite que haya espacio para todo. (...)El tema es cómo los uruguayos vamos mirando esto como una oportunidad de poder alimentarnos mejor. El mercado se prepara solo”.

Lautaro Pérez: "Hay que actualizar la normativa" "Hay que actualizar las normativas para que correctamente estén informados los consumidores. (...) Cómo denominar a estos productos que no son carne. Eso es lo primero que hay que evaluar y buscar las formas que no haya confusión para los consumidores”.

Santiago Luzardo: "Amenaza al sector ganadero" "Podría llegar a ser una amenaza para el sector ganadero nacional, para el productor. De todas formas, tampoco es que uno coma hamburguesa todos los días, también come otros cortes vacunos y eso no veo que sea sustituido. Todavía el asado de tira va a tener su lugar".

¿Es este el "Uber" de la industria frigorífica?

El exCEO de Marfrig Global Foods, Martín Secco, dijo en una entrevista en vivo en el Desayuno de Negocios de El País que “las empresas de carne tradicional van a tener que incorporar el producto en su portafolio”. Sin embargo, dijo que finalmente “es una decisión que el consumidor la va a tomar” y manifestó que “desde el punto de vista estratégico miramos con atención esos desarrollos”. ”Es un panorama incierto”, concluyó.