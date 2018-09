Presentan en EE.UU. “Parar a Bezos”, un proyecto de ley con el apellido del fundador de Amazon

La ley, que toma el apellido del presidente y fundador de Amazon, Jeff Bezos, establecería un impuesto del 100% sobre los beneficios gubernamentales recibidos por los trabajadores en compañías con al menos 500 empleados.



"En otras palabras, los contribuyentes de este país ya no estarían subvencionando a las personas más ricas de este país que están pagando salarios inadecuados a sus trabajadores", dijo Sanders en una rueda de prensa en la que anunció el proyecto de ley.



"A pesar del bajo desempleo, terminamos teniendo decenas de millones de estadounidenses trabajando con salarios que son tan bajos que no pueden cuidar adecuadamente a sus familias", argumentó el senador.



La legislación propuesta llega un día después de que Amazon alcanzara un billón de dólares en capitalización bursátil, un hito que consolida su posición como una de las compañías más ricas del mundo.



La única empresa de EE.UU. que cotiza en bolsa con un valor más alto es Apple, con un límite de mercado de 1,1 billones.



"Amazon vale un billón de dólares. Miles de trabajadores de Amazon tienen que depender de cupones de alimentos, asistencia sanitaria y vivienda pública para sobrevivir. Así es como se ve una economía manipulada", escribió Sanders este martes en su cuenta de Twitter.



Amazon ha respondido a Sanders y a sus afirmaciones de que miles de sus empleados dependen de los beneficios federales para llegar a fin de mes y alegó que esas cifras son "inexactas y engañosas" porque incluyen a los trabajadores temporales, así como a los que eligen trabajar a tiempo parcial.



El trabajador medio de Amazon ganó US$ 28.446 anuales el año pasado, según documentos de la compañía.