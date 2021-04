Presidencia dio a conocer el texto del acuerdo de extensión de concesión con Katoen Natie

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, compareció este miércoles en Comisión de Transporte y Obras Públicas del Senado, e informó que Presidencia publicó el texto completo del acuerdo alcanzado entre el gobierno y la empresa belga Katoen Natie para la extensión por 50 años de la concesión de la Terminal Cuenca del Plata (TCP, la única especializada de contenedores en el Puerto de Montevideo). (Ver documento abajo)

Heber dijo que lo acordado entre el Estado y la empresa, accionista principal de la Terminal Cuenca del Plata S.A., "es un gran acuerdo", que insumió el trabajo de "un año".

El jerarca entiende que lo firmado es "altamente conveniente para Uruguay y el Puerto de Montevideo" y que ha "evitado" un juicio de US$ 1.500 millones, que representaba "un dolor de cabeza, no solamente por la demanda en sí, sino porque iba a congelar la situación del puerto".

Heber estimó que, de no haber llegado a este acuerdo, "no iba a haber inversiones y captación de carga”. “Y hoy por hoy hemos desestimado ese juicio y hemos comprometido a la empresa a poner US$ 450 millones en cinco años", agregó.

"Nosotros no dimos nada a cambio, salvo decir que se va a aplicar la Ley de Puertos y el decreto que la reglamentó, que era lo que no se venía cumpliendo", subrayó.

Consultado sobre las críticas respecto a que se debió hacer un llamado a licitación, Heber manifestó: "No, ¿por qué? Eso demoraría y no nos evitaba también el juicio".

En relación a los 50 años de extensión de la concesión, el secretario de Estado respondió que es porque "va a haber US$ 450 millones de inversión en el puerto, la más grande en la historia". "En el mundo se dan concesiones por 75 años, 99 años, porque las inversiones son tan grandes que lleva a darle muchos años para que puedan recuperarlas", agregó.

Con este nuevo paso entre el Estado y la compañía belga, para Heber se "lanza el puerto de Montevideo a la disputa de la carga regional", para que sea un hub y "capte" cargas de otros países.

Además, indicó que de este modo se "está recuperando" carga paraguaya que "se había perdido".

Por su parte, el senador nacionalista Jorge Gandini, señaló que la demanda iniciada por Katoen Natie “viene por los incumplimientos del Estado en los años anteriores”. Y afirmó que el monto del reclamo (US$ 1.500 millones) se debe a la caída de volumen de carga en la terminal TCP, que “se generó por la operación en los muelles públicos en base a permisos precarios renovables cada 90 días, durante 48 veces seguidas, de una empresa extranjera, única operadora de contenedores (en referencia a Montecon)”.

“Se generó un monopolio de hecho en las áreas públicas, sin inversión, sin pagar canon y pagando la tarifa de almacenaje, la más barata de la escala portuaria. Eso generó un corrimiento de carga de la terminal especializada”, agregó el legislador nacionalista.

“Hay una decisión de hacer eso que nos trajo hasta aquí”, dijo Gandini. “Entendimos que debíamos resolver rápidamente este tema, que genera una lucha intraportuaria y congela inversiones y crecimientos en un sector de actividad en el que hay gran competencia”, agregó.

Aquí los documentos publicados por Presidencia.