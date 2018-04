Primer Audi 100% eléctrico llegará a Uruguay en 2019

Mucho se habla del futuro de la movilidad eléctrica. No sólo los gobiernos promueven los autos con motores eléctricos y baterías recargables. También los consumidores, con una mayor conciencia ecológica, buscan reducir las emisiones con combustibles fósiles.



La movilidad eléctrica está en la agenda de Uruguay y del mundo. En boca de todos está el Tesla, una compañía con sede en Silicon Valley (Estados Unidos) que aún no deja atrás los números rojos ni comenzó la producción en serie de sus coches eléctricos.



Por el momento no está del todo claro el impacto económico y ambiental del coche eléctrico. Una reciente investigación de la International Copper Association (ICA) establece que los autos eléctricos requieren entre 40 y 83 kilos de cobre frente a los 23 kilos que necesita en promedio un motor de combustión interna. Tampoco está definido un plan concreto sobre el manejo ambientalmente responsable del desecho de las baterías de litio.



El avance del tiempo finalmente se encargará de encontrar las respuestas a las distintas inquietudes que surgen sobre la evolución de la industria automotriz.



AUDI E-TRON. Mientras tanto, en Uruguay son varias las marcas que ya comenzaron la comercialización de sus modelos híbridos, que combinan un motor de combustión y uno eléctrico.



Entre las marcas alemanas premium, Mercedes-Benz y BMW hacen punta con varios modelos de vehículos híbridos enchufables. En cambio Audi Uruguay, por el momento, no tiene prevista la comercialización de modelos híbridos.



“El híbrido es un paso intermedio antes de llegar al coche totalmente eléctrico, aunque claramente todo el Grupo Volkswagen, del cual Audi forma parte, está enfocado hacia el desarrollo del vehículo eléctrico”, sostuvo el gerente de marca de Audi Uruguay, Gonzalo Mollá en diálogo con El País.



La marca alemana estima que entre el 25 y 30 por ciento de sus ventas mundiales serán vehículos eléctricos para el año 2025, enfatizó Mollá, quien adelantó que Audi Uruguay presentará el primer coche 100% eléctrico en el segundo semestre de 2019.



El Audi e-tron prototype, exhibido en el Salón del Automóvil de Ginebra y que antes de fin de año saldrá a la venta en Europa, ofrece un avance del primer vehículo de propulsión completamente eléctrica de la marca de los cuatro aros.



La tracción quattro eléctrica, su gran autonomía y las amplias posibilidades de recarga —carga 150 kW en poco menos de 30 minutos—, permiten ofrecer a los clientes “movilidad sin compromisos, con calidad, experiencia de conducción, confiabilidad y servicio” con el sello diferencial de Audi, explicó Mollá.



COSTOS. El gerente de marca de Audi Uruguay sostuvo que desarrollar un vehículo eléctrico actualmente tiene un elevado costo. “La comercialización de un auto eléctrico sólo es posible con beneficios fiscales importantes, porque su fabricación es más costosa respecto a otro con motor de combustión interna”, dijo Mollá.



Asimismo, el ejecutivo de la marca alemana premium marcó algunas diferencias entre Europa y Uruguay, como las programadas prohibiciones de motores de combustión interna, los estrictos controles de emisiones de gases y la presencia de infraestructuras de carga más desarrolladas.



Para Mollá, Uruguay está en el comienzo de un proceso de transformación importante, de la mano del cambio de la matriz energética.



VENTAS. El mercado de vehículos premium creció un 14% en 2017 respecto a 2016. Para este año, el ejecutivo estima “un comportamiento similar en ventas al del año pasado, aunque sin descuidar el entorno económico de Uruguay y la región”.



A propósito de las próximas novedades a nivel local sobre la presentación de modelos, se anuncia el nuevo Audi Q2, que llegará para el segundo semestre del año.



“El SUV hoy marca tendencia, porque es un vehículo que cumple varias funciones: es práctico, cómodo y tiene un mayor despeje del piso, que permite transitar por caminos de asfalto o tierra con las mismas prestaciones de un vehículo sedán”, concluyó Mollá.