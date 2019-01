¿Cuál es el primer equipo de fútbol en gastar más de US$ 550 millones en salarios?

Fútbol Club Barcelona, actual campeón de la liga española, ​​se convirtió en el primer club de fútbol en pagar más de 500 millones de euros en salarios (aproximadamente US$ 569.375.000), después de que los gastos de su plantel aumentaran un 42% durante el año pasado.



El plantel del club catalán, que contrató a Philippe Coutinho en enero del 2018 por un récord de 160 millones de euros (más de US$ 180 millones) cuesta 562 millones de euros al año (más de US$ 640 millones).



Junto con la llegada de Ousmane Dembélé en agosto de 2017 y la renovación de los contratos de varios jugadores, incluido Lionel Messi, su gasto en este campo ha aumentado enormemente.



Paris St. Germain tiene el segundo plantel más caro, de 332 millones de euros (alrededor de US$ 378 millones), un aumento del 20%.



El estudio de Football Benchmark de KPMG analizó los equipos y las finanzas de los campeones de las ocho mejores ligas de Europa. Los gastos en salarios aumentaron en todos los casos, a excepción del Manchester City, campeón de la Liga Premier, cuyo gasto en salarios cayó un 5%.



El informe dice que el Manchester City tiene el equipo más valioso (1.182 millones de euros), mientras que el dúo de PSG Neymar (229 millones) y Kylian Mbappé (215 millones) son los jugadores más valiosos del mundo, seguidos por Messi (203 millones).