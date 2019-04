Problemas con el último modelo de Samsung llevan a retrasar su presentación pública 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El anuncio se conoce días después de que algunas personas que probaron el teléfono plegable de US$ 1.980 dólares reportaron problemas con unidades de prueba tras solo uno o dos días de uso. Samsung pospuso eventos de medios que tenía planeado esta semana en Hong Kong y Shanghai.



"Para evaluar en profundidad la información y realizar más pruebas internas, hemos decidido retrasar el lanzamiento del Galaxy Fold. Planeamos anunciar la fecha de lanzamiento en las próximas semanas", dijo un portavoz de Samsung.



En lugar de los aplausos que se anticipaban por el lanzamiento del 26 de abril en Estados Unidos, el conglomerado surcoreano se ha visto golpeado por comentarios de periodistas de tecnología que informaron de trizaduras, protuberancias y pantallas parpadeantes.



"Los hallazgos preliminares de la inspección de los problemas informados en la pantalla mostraron que podrían estar asociados con el impacto en áreas expuestas superior e inferior de la bisagra. También hubo un caso en el que sustancias dentro del dispositivo afectaron el rendimiento de la pantalla", dijo el portavoz.



Samsung considera que el diseño plegable es el futuro en un negocio que ha tenido pocas sorpresas desde que apareció el iPhone de Apple en 2007. Huawei Technologies Co Ltd de China también ha anunciado un teléfono plegable, el Mate X.



Samsung planeaba inicialmente comenzar las ventas de la en Corea del Sur y Europa en mayo.