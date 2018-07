Programa de Inclusión laboral en supermercados Ta-Ta

De las 514.000 personas con discapacidad, hay un 37% que es apta para trabajar, dijo el senador nacionalista Daniel Camy, durante la presentación en el Parlamento de la “Guía para Empresas: Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad”, que cuenta con el apoyo de Ta-Ta, entre otras empresas.



Impulsada por la organización de responsabilidad social empresarial Deres, esta guía busca ayudar a las empresas a transitar por el proceso de integrar e incluir dentro del ámbito laboral a personas con discapacidad.



Durante la presentación de la publicación, que contó con la participación del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, la cadena de supermercados Ta-Ta explicó la aplicación de su programa de inclusión.



Desde el año 2000, Ta-Ta desarrolla el Programa de Inclusión de personas con Síndrome Down, contribuyendo al desarrollo laboral y personal de los jóvenes, aportando positivamente a la construcción de una organización donde la aceptación, el respeto de la diversidad y la fuerte mirada humana son pilares importantes que ayudan a dar sentido su función.



“Con esta iniciativa, la empresa busca incorporar talento desde la valoración de las distintas habilidades y la cultura de trabajo”, sostuvo Enrique Herrera, gerente de gestión Humana de Ta-Ta.



Para la cadena de supermercados, la experiencia se tornó en una inversión en talento por los resultados alcanzados. Es que la inclusión de personas con Síndrome de Down en la plantilla laboral de Ta-Ta “ha mejorado el clima de trabajo, con un mayor compañerismo, compromiso, unidad y nivel de participación”, señaló Herrera.



Es propósito de Ta-Ta promover la inclusión laboral para que las personas accedan a la posibilidad de desarrollarse a través del trabajo, adquiriendo nuevas habilidades para alcanzar su máximo potencial.



El modelo de Gestión de Capital Humano de Ta-Ta está basado en las competencias, por lo cual quienes participan de este programa de inclusión tienen como desafío desarrollar competencias que les permitan: aprender, asumir responsabilidades, desarrollarse autónomamente, trabajar en equipo y aportar al cumplimiento de los objetivos.



Actualmente hay más de 20 personas con Síndrome de Down que forman parte del equipo de Ta-Ta. Realizan tareas de reposición de mercadería en distintos sectores del local, revisión y colocación de precios, colocación de alarmas y atención al cliente, entre otras,



"Tanto ellos como sus compañeros lo consideran una acción enriquecedora y muy valiosa”, dijo el gerente de gestión Humana de Ta-Ta, tras exhibir varios testimonios audiovisuales.