“Protección y ahorro: dos claves del trabajo de MetLife en Uruguay”

Presente en Uruguay desde 1997, MetLife Uruguay cuenta con 100 empleados, una cartera de 200.000 clientes, 300.000 pólizas y gestiona una cartera de activos que supera los US$ 100 millones anuales.

“En 2017 cerramos el ejercicio con un 15% de rentabilidad medida a partir del retorno sobre primas”, señaló Guillermo Heyer, gerente general de MetLife Uruguay, en diálogo con El País.



La solidez financiera y la credibilidad son dos activos fundamentales para MetLife Uruguay. “Contamos con una excelente calificación de riesgo de Standard and Poors (S&P) BBB+, incluso mejor que la calificación soberana, posicionándonos como la única de nuestras compañías con esta característica en el Uruguay”, destacó Heyer.



MetLife tiene una trayectoria de 150 años con presencia en más de 40 países y US$ 584.200 millones en activos administrados. A nivel local, opera en seguros de vida, seguros de vida con ahorra, coberturas para accidentes personales y seguros generales en líneas personales.



A continuación un resumen de la entrevista



¿Cuál es la unidad de negocios más destacada de MetLife Uruguay?

En Uruguay, somos una de las compañías líderes especializadas en seguros de vida y planes de protección, entre las compañías privadas. Nuestro fuerte es el negocio masivo, que tiene como objetivo alcanzar al cliente socio económico C1 y C2 con socios estratégicos que tienen presencia a través de empresas consolidas en la banca y el sector del crédito al consumo. En este segmento comercializamos seguros de accidentes personales, que cubren distintas contingencias en caso de lesiones protegidas, como quebraduras de huesos o quemaduras. También ofrece apoyo económico en caso de defunción o invalidez total o parcial como consecuencia de un accidente. Asimismo está contemplada una renta por hospitalización, así como la protección específica del hogar o de la billetera o cartera. En total cerca de 300.000 pólizas y unos cartera de 200.000 clientes, que generaron una facturación anual de US$ 33 millones anuales.



¿Qué características tienen la póliza de vida y seguro de vida con ahorro?

El seguro de vida puede ser temporal –por ejemplo, por 10 años o hasta los 65 años de edad del contratante- y cubre por fallecimiento ante cualquier causa y otorga una indemnización a los beneficiarios hasta durante el plazo de la vigencia de la póliza. En el caso del seguro de vida con ahorro -también llamado Vida Universal- cubre hasta el momento del fallecimiento, a la vez que trae consigo una cuenta de ahorro —en pesos o dólares, a elección del cliente— con rentabilidad garantizada: 4% en pesos y 2% en dólares. Tomando como referencia los últimos diez años, la rentabilidad histórica en pesos se ubica en casi 10% anual y en dólares en el entorno del 4%. En tanto, a partir de los diez años, se pueden hacer retiros parciales o totales del fondo que se ha ido acumulando en el seguro con ahorro sin padecer ninguna quita. El seguro de vida con ahorro es un producto único en Uruguay, ya que el ahorro, en nuestro caso, funciona como un fondo separado. Nosotros en este segmento contamos con unos 13.000 clientes.



¿Qué productos ofrecen para el sector corporativo?

Nosotros no cubrimos a las empresas como tales, sino que éstas contratan una cobertura para proteger y beneficiar a sus empleados, en donde somos líderes entre multinacionales y grandes compañías.



En tanto, en 15 de los 19 gobiernos departamentales, comercializamos nuestros seguros bajo la modalidad de descuento por nómina, a través del cual los funcionarios municipales pagan una póliza a un precio conveniente. Aquí contamos con unos 8.000 asegurados, a los cuales se suman otros 20.000, que corresponden a los empleados de las compañías que contratan una póliza colectiva de vida.



¿Hay cultura de protección en Uruguay?

Hay poca. Esto es representado por la baja penetración de primas de seguros en el Producto Interno Bruto (PIB), que representa menos del 1.5%. Tenemos un camino que recorrer en cuanto al crecimiento de la conciencia aseguradora. En Chile el sector incide un 3% del PIB, de modo que en Uruguay hay mucho para crecer. Tendríamos que duplicar la cantidad de asegurados para estar en los mismos niveles de Chile.



¿Existe un vínculo entre el mercado del seguro y la estabilidad de la economía?

El sector asegurador desempeña un papel fundamental en el apoyo a la estabilidad de la economía real brindando protección financiera a individuos y empresas contra los riesgos que enfrentan a lo largo de sus vidas, ya sea debido a riesgos naturales que afectan sus activos y sus medios de vida, riesgos relacionados a ahorros insuficientes para la jubilación o eventos que afectan la capacidad de generación de ingresos. Cuando el sector de seguros no proporciona un amplio nivel de protección contra estos riesgos, estos riesgos a menudo se transfieren implícitamente al Estado, lo que representa un riesgo para las finanzas públicas y la economía en general y crea el potencial de demoras en la recuperación financiera.



¿Qué avances hay en el campo del desarrollo digital?

En Uruguay, estamos trabajando en diversas iniciativas relacionadas a dialogar y anticipar las necesidades de nuestros clientes y teniendo muy en mente las hábitos de consumo de las nuevas generaciones, para que puedan acceder a nuestros productos también de manera 100% online desde nuestra página o bien con una combinación online y telefónica, a decisión del cliente. Tenemos que estar cada vez más cerca de los uruguayos y sus necesidades, fortaleciendo el vínculo con nuestros socios estratégicos actuales y establecer nuevas alianzas.



¿Cuáles son los desafíos a futuro?

Este fue un buen año en ventas y rentabilidad. En nuestro negocio masivo este año hemos crecido en ventas un 25% respecto a 2017. Para nuestros próximos tres años, pensamos crecer a una tasa interanual del 16%.

Desde MetLife estamos llegando cada vez más a distintos grupos socio-económicos con propuestas que se adaptan a diferentes realidades pero a una misma necesidad, protegerse ante los imprevistos y asegurar una tranquilidad financiera. Hoy, 1 de cada 10 uruguayos están cubiertos y cuentan con planes de protección familiar. Trabajamos para que en los próximos 5 años esa brecha se reduzca fuertemente, como sucede en otros países de la región. Tanto la protección como el ahorro son las dos claves del trabajo de MetLife en Uruguay.