¿Cómo protegen los famosos sus derechos digitales? 

La mayor democratización en el acceso a internet, la rapidez y el anonimato que implican las acciones en la red, han llevado a la vulneración de algunos derechos que, si bien no son nuevos, han cobrado una nueva relevancia.



Como en toda evolución tecnológica en donde hay un cambio de reglas hay ganadores y perdedores y en este caso uno de los grupos más afectados por esto son los famosos.



Sobre esto y la vulneración de algunas libertades se trató la conferencia “¿Cómo protegen las celebridades sus derechos digitales?” desarrollada en el marco del evento de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (Asipi) en Montevideo días atrás.



El moderador del panel fue Alejandro Alterwain, abogado de Ferrere especializado en litigios de infracciones de marcas y derechos de autor, quien explicó que hay ciertos derechos “digitales” vulnerados en internet, y dijo que si bien no son derechos nuevos, adquieren una nueva dimensión en internet. Estos son principalmente: el derecho a la imagen, al honor y a la privacidad.



“La inmediatez de internet, plataformas y redes sociales han cambiado las reglas, hoy una celebridad tiene contacto directo con su público” y eso puede ser favorable en algunos casos pero también perjudicial, explicó Alterwain.

Juana Viale fue una de las celebridades a las que se le vulneraron sus derechos en internet. Foto: Darwin Borrelli.

Durante la conferencia los panelistas relataron las principales situaciones en las que los derechos digitales de los famosos son vulnerados y destacaron casos como el de la actriz argentina Juana Viale, de la que se filtraron fotos íntimas, o el caso del futbolista chileno Arturo Vidal cuando tras manejar ebrio chocó su auto Ferrari y se publicaron fotos, o el caso del cantante brasileño Roberto Carlos que quiso impedir que se publicara una biografía —no autorizada—de su persona y no lo logró.



“Nuestra reputación se juega en internet, a través de Google y en particular en las redes sociales. Un buscador define la identidad de la gente”, manifestó Fernando Tomeo, abogado argentino del estudio Abieri Fracchia & Tomeo.



En relación a qué deben hacer las celebridades para evitar que se filtren fotos o se vulneren otro tipo de derechos a través de la red (la difamación, violación de la privacidad, etc.), los panelistas coincidieron en la dificultad de evitar este tipo de situaciones y explicaron que las medidas que se pueden tomar siempre son reactivas y no preventivas.



Asimismo, enfatizaron en que “muchas veces” a nivel judicial el límite entre lo que debe ser considerado como derecho de acceso a la información, libertad de expresión y el derecho a la privacidad es difuso.



“Es muy difícil detener ese tipo de violaciones y luchar contra esto. Es casi imposible evitar que las imágenes se desparramen por todo el mundo”, indicó el abogado brasileño Filipe Cabral, y explicó que “muchas veces” es el propio Google el que no tiene mecanismos para detener esas acciones.



URUGUAY EN EL EJE. Para Juan Vanrell, ex presidente de Asipi y director de Vanrell Propiedad Intelectual Abogados, el hecho de que el seminario se haya realizado por primera vez en Uruguay después de 55 años es “realmente importante” porque “pone al país en el eje” a nivel mundial y regional en términos de propiedad intelectual.