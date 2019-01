Recaudación fiscal de Argentina mejoró 37,1% interanual en enero

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Analistas consultados dijeron que debido a la debilidad de la economía argentina, los ingresos tributarios se mantendrían por debajo de la tasa de inflación por lo menos durante los primeros meses del 2019.



Las estimaciones entre cinco analistas locales arrojaron un ingreso tributario promedio de 358.847 millones de pesos (unos US$ 9.518 millones) para el primer mes del 2019, mientras que la mediana del sondeo fue de 353.300 millones de pesos (unos US$ 9.371 millones).



La recaudación de enero "estará liderada, tal como viene ocurriendo en los últimos meses, por los derechos de exportación que a partir de este año también gravan a los servicios", dijo Lorena Giorgio de la consultora Econviews.



Las proyecciones de los analistas oscilaron entre una recaudación mínima de 351.027 millones de pesos (US$ 9.311 millones) y un ingreso tributario máximo de 369.580 millones de pesos (US$ 9.803 millones) para enero.



"Si bien durante los primeros meses del año la recaudación seguramente seguirá creciendo por debajo de la tasa de inflación, presionada por la debilidad de la actividad económica, esperamos que vaya acelerando moderadamente su ritmo de crecimiento real", añadió Giorgio.



Se espera que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de a conocer el dato oficial de la recaudación del primer mes del año el viernes por la tarde.