La reinvención de empresas y trabajos que se viene según Ralph Lauren, Microsoft, el Atlético Madrid y otros

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"En un plazo de 10 años, un tercio de los puestos de trabajo cambiarán. Por estadística nos va a tocar muy probablemente. El modelo profesional de formación, trabajo y jubilación, se va a cambiar por un modelo de ciclos profesionales mucho más cortos y, esos ciclos, requerirán una actualización permanente”, afirmó Francisco “Paco” Fernández, director de Recursos Humanos del Atlético Madrid, en el evento Work Challenge Forum co-organizado por la Universidad de Montevideo.



La reinvención de las empresas, el liderazgo y los cambios en la actualidad, fueron algunos de los temas abordados en los paneles del evento virtual. En ellos se contó con la presencia de diferentes oradores de empresas como Microsoft, Ralph Lauren, Quilmes y hasta el Atlético Madrid de Luis Suárez, José María Gímenez y Lucas Torreira, entre otros.



“La pandemia nos ha enseñado que podemos hacer muchas cosas a una velocidad que no hubiéramos pensado. Hemos avanzado la transformación digital, lo que hemos avanzado con la pandemia en meses, no lo habríamos proyectado en años. Hablamos de un ratio de tres años/un mes. Creo que eso ha nacido de la necesidad”, sostuvo Rebeca Marciel, consulting director de Microsoft España, en el panel “Cómo ser protagonistas del cambio”.



En esta línea, el rector de la Universidad de Navarra, Alfonso Sánchez Tabernero, opinó que “la apertura al cambio es fundamental, pero, lógicamente, al cambiar necesitas algo de brújula, del norte. Lo importante ahora, sobre todo en los momentos de crisis, donde hay que cambiar de prisa, hay que galopar a gran velocidad, hay dos principios para pensar: El primero es ¿cuáles son tus prioridades? Ante la crisis, lo inesperado, más que correr como un pollo sin cabeza, lo primero es parar un poco a pensar y establecer lo prioritario”.



“La segunda cuestión, ante la crisis, es el compromiso de la gente. En un fin de semana convertimos a 1.000 profesores que no sabían lo que era Zoom. Pasamos de 1.400 asignaturas presenciales a 1.400 asignaturas online. ¿Eso por qué fue? Porque la gente quiso, porque estaba comprometida y quería dar lo mejor de sí misma”, agregó el rector.



En cuanto a los cambios que traerá el futuro en el mercado laboral, Marciel opinó que “el automatismo y la inteligencia artificial (IA) aplicada, tienen una potencia que todavía no hemos empezado a ver. Ahora mismo lo que se hace nos puede parecer muy sofisticado, pero lo que se hace con técnicas de IA a lo que se hacía hace 30 años, es muy poquito más, pero se aplica más”.



Así mismo, agregó que “la automatización de tareas más repetitivas y más automáticas, como en todo proceso de industrialización pasado, sale una tecnología, la aplicas y distintos trabajos se automatizan, para hacerte la vida más sencilla. ¿Qué queda? La tendencia futura, donde los valores del ser humano es el diferencial, en lo que influye la esencia humana, en donde se puede aplicar una inteligencia compleja a la que, al día de hoy, ni se le aproxima ninguna red neuronal, es donde tenemos un campo de acción. Veo un mundo donde las tareas que menos nos gustan podamos automatizarlas. Donde el concepto de sostenibilidad con visión de mundo se beneficie de esta digitalización y donde los humanos saquemos lo mejor de nosotros”.



Del otro lado el mostrador, Sánchez Tabernero afirmó que “antes la gente iba a la universidad con 18 años y, al salir con 22 o 23, sabía lo suficiente de derecho procesal, geometría descriptiva o bioquímica, para desarrollar una carrera profesional. Los títulos se están acortando y son impredecibles. El que estudió derecho, arquitectura o periodismo, a lo largo de su vida va a hacer muchas cosas y ni él, ni nadie, sabe cuáles”.



“Por lo tanto, esto implica que en la formación universitaria ya no es tan importante qué información acumulo como la creatividad, iniciativa, capacidad de trabajar en equipo, tolerancia a la frustración, curiosidad intelectual y otras habilidades blandas”, concluyó el rector.



Reinvención de empresas

Según el presidente de Cervecería y Maltería Quilmes, Martín Ticinese, para la reinvención de una compañía es necesaria la curiosidad, resiliencia y la ambición justa.



Habiendo cumplido 130 años en 2020, según Ticinese, Quilmes permanece vigente “porque se mantiene curiosa en preguntarse ‘¿qué pasaría si la compañía no está?’. Eso nos ayuda a validar nuestro propósito y encontrar nuevas oportunidades”.



Tras reconocer no haber pasado por un momento de tensión, responsabilidad e incertidumbre, como el 2020, explicó que “parte de la transformación fue revisar cuales eran las prioridades, qué es lo que teníamos que hacer y qué teníamos que dejar de hacer”.



“En este contexto definimos tres prioridades claras. Una es la gente y su salud. La segunda, mantener el abastecimiento y nuestro ecosistema trabajando. Tercera, cómo estar cerca de las comunidades”, contó Ticinese.



Para llevar estas prioridades a acciones concretas, explicó que debían entender qué le pasaba al consumidor. Este ”pasaba por tres estadíos de sentimientos, que es lo que finalmente nos va a conectar con ellos. Estos son el miedo, la ansiedad y, una vez que salen de la pandemia, hay una sensación de alegría o relajo”.



Para esto, reorganizaron los equipos de trabajo en función de estos sentimientos, para generar iniciativa para el consumidor, sus empleados, el ecosistema y las comunidades.



Algunas de sus iniciativas se basaron en utilizar los ingredientes de la cerveza para hacer alcohol sanitizante o pan, dependiendo al sector que pretendían ayudar. La generación de contenidos, como el Quilmes Rock, y la ayuda al ecosistema con plataformas para restaurantes que podían cerrar.



Modelos de negocios en el deporte Sobre los puestos de trabajo y nuevos modelos de negocios en el fútbol, Paco Fernández explicó que están en el área de negocio y marketing.



“En un momento como el actual donde todos los clubes del mundo están sufriendo en sus negocios, especialmente en lo que tiene que ver con los aficionados. De alguna manera tenemos que compensar, que no pueden asistir, y tenemos que reinventarnos. No es fácil la reinvención, sobretodo en los modelos de negocios tradicionales. Con un impacto de las tecnologías enorme, se tiene mucho para hacer en la experiencia del aficionado. Todo lo que es la creación de contenidos”, afirmó el gerente de Recursos Humanos del Atlético Madrid..



“Están surgiendo nuevos modelos de negocio, las épocas de crisis son épocas de oportunidades. Creo que vamos a salir reforzados de esto, no sin esfuerzo. Como club de fútbol que somos, todas las áreas que tienen que ver con la deportiva, con ámbitos basados en análisis de datos. Esto está teniendo mucha relevancia en las decisiones que tomamos en el aspecto deportivo”, concluyó.



Las características para un buen liderazgo

“Cualquier cosa que se hace, hay que hacerla bien”, afirmó la vicepresidenta de Recursos Humanos de Ralph Lauren Europa, Patricia Lajara, en la conferencia “El arte de liderar”.



Junto con Francisco García Cabello, CEO del Foro de Recursos Humanos, trataron algunos puntos para liderar equipos.



“El liderazgo se fundamenta en pilares de actitud , valores de autenticidad, valores humanos, cualidades humanes. Más de una vez los líderes tratan de comportarse de una manera. La clave está en ser auténticos. Involucrarse a nivel personal, poner corazón y cabeza”, afirmó Lajara



Agregó también que “las personas están pasando un momento difícil, es un momento para interesarse por cómo están las personas y, dentro de la dimensión ‘ser, saber y hacer’, es más importante el ‘ser’. Hemos estado centrados en el ‘hacer’, pero tenemos que hacer énfasis en el ‘ser’”.



Dentro de este ‘ser’, destacaron la importancia de la inteligencia emocional, los valores humanos, el coliderazgo, la comunicación y gestión de la incertidumbre, la resiliencia, la escucha activa y la gestión del agotamiento que ha producido en los trabajadores el contexto actual.



“Si alguien puede enfrentarse al futuro, es la generación que ha sufrido los cambios del presente”, afirmó la ejecutiva de Ralph Lauren.



Adaptarse a los desafíos es la clave En cuanto a los desafíos que la pandemia de COVID-19 presenta, Lajara firmó que “la adaptabilidad va a ser clave. Desde una perspectiva internacional, veo que los países van a velocidades distintas. Cualidades de adaptación van a ser fundamentales y la exigencia cada vez en lazo con la velocidad exponencial, es que todo va más rápido y se nos plantean cuestiones que no tenemos respuestas, que requieren un grupo de expertos. Adaptabilidad y no esperar soluciones perfectas, tomar soluciones humanas”.



Ralph Lauren: teletrabajo y resiliencia

La vicepresidenta de Recursos Humanos de Ralph Lauren, explicó sobre el teletrabajo que "iría por un modelo híbrido. No volveremos al formato previo, incluso el espacio de la oficina se está reconfigurando y reinventando de otra manera. También hay que ver lo que quieren las personas, según la naturaleza del puesto de trabajo, y es posible esa compatibilidad con una conciliación de la vida personal, con más calidad. Iremos en esa dirección, es lo que estamos haciendo en cada empresa, realizar políticas de flexibilidad, y estudiar la situación".



“Con los tiempos que estamos viviendo, cada vez más se hace necesario, en las cualidades de líder, esa resiliencia para ser un ejemplo a seguir. Porque la fatiga pandémica es real. Tenemos que tener esa empatía ante el agotamiento y hay que tener comprensión de la adversidad, reconocerla y no ignorarla”, concluyó Patricia Lajara.