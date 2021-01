Reinventarse manteniendo la esencia: así será la nueva edición de Punta Tech Meetup

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Punta Tech Meetup comenzó hace 13 años como una reunión íntima entre empresarios y emprendedores del mundo techy. De a poco, el proyecto se convirtió en un hito para el ecosistema internacional, basado en networking y contenido de calidad.



En este año tan particular, la propuesta se ha reconvertido acorde a los protocolos, con una edición que fusiona el espíritu fundacional del evento con la gran comunidad que lo caracteriza.



Una experiencia distinta, interactiva e innovadora, con pequeños meetups en simultáneo alrededor del mundo. Hosts particulares y corporativos se reunirán para ver la transmisión de contenidos en vivo, que estará disponible por Youtube Live, de forma gratuita para todos los que se quieran sumar.

En 2021, como es costumbre, recibiremos speakers de nivel internacional, tales como Tim Harford, periodista, y economista britanico; Gulru Atak, Global Innovation lead for Treasury and Trade Solution del CitiGroup; Thomas Galizia, socio de Consultoría de Deloitte, Líder de la Alianza con Google; Kfir Damari, co-fundador de Space IL; Dolores Méndez Acosta, Directora de canales y alianzas para LATAM en SALESFORCE; y Meli Bentolilla, especialista en marketing educativo y es embajadora del programa Beresheet.



El meetup comenzará con una sesión de networking para que los invitados puedan romper el hielo. Existen más de 30 confirmados en ciudades como Montevideo, Punta del Este, Buenos Aires, Santiago de Chile, Miami, San Francisco, Ciudad de México, Tel Aviv, Barcelona, entre otras.



Luego de una breve presentación, se dará paso a las charlas y entrevistas con los speakers, que contendrán también actividades interactivas con la pantalla, y juegos. Al finalizar, habrá un segmento para brindar y continuar con el espíritu del networking.



Punta Tech es un evento organizado por Sergio Fogel, Pablo Brenner, Carolina Kind y Bruno Gadea. Para ver la transmisión, ingresar a: www.puntameetup.com





SPEAKERS



Tim Hardford es economista, periodista y presentador televisivo. Cuando no es columnista senior del Financial Times, presenta "More or Less" de Radio 4, además de la aclamada serie de iTunes "Cincuenta cosas que hicieron la economía moderna", y desde hace casi un año, produce el podcast "Cautionary Tales". El autor británico que escribió "How To Make the World Add Up", "Messy" y "The Undercover Economist", ha hablado en TED, PopTech y la Ópera de Sydney.



Tras 18 años de carrera en el grupo CITI, Gulru Atak es la actual Global Innovation lead for Treasury and Trade Solutions. Graduada con honores de Boğaziçi Üniversitesi, la economista turca se ha consolidado como una líder en el rubro de innovación y seguridad en e-payments. Es una garantía contar con ella entre los Speakers del PTMU 2021.



Tom Galizia es Socio de Consultoría de Deloitte, Líder de la Alianza con Google. Actualmente, se centra en el uso híbrido de la nube, el internet de las cosas, el aprendizaje automatizado y los ecosistemas tecnológicos con impacto comercial. Graduado de Hamilton College y Harvard Business School, el economista estadounidense se apasiona por los nuevos desafíos y nos contará qué le depara a los gigantes de Silicon Valley.



Impulsor del primer intento de alunizaje Isarelí; Kfir Damari, ha dedicado su vida a crear una empresa sin fin de lucro con el espacio como único límite. Este ingeniero en comunicación de sistemas, programó su primera pc a los 6 años, a los 11 escribió su primer virus, y en la actualidad es co-fundador de Space IL, asesor estratégico en Taboo Key, y miembro de la junta directiva de Hexa Foundation.



Dolores Méndez Acosta es la directora de canales y alianzas para LATAM en SALESFORCE. Se enfoca en fortalecer y apoyar a los socios empresariales de la región a través de estrategias organizacionales y de ventas. En PTM 2021 Dolores nos compartirá su visión acerca de las oportunidades y dificultades que ofrecen nuestros mercados.



Meli Bentolila es especialista en marketing educativo y es embajadora del programa Beresheet, una organización educativa israelí que promueve el aprendizaje de ciencia, tecnología y matemática en los niños.