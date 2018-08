Renault Koleos evoluciona en una nueva generación

Con el liderazgo local en ventas de vehículos 0 Km. con la colocación de 3.156 unidades durante el primer semestre del año y consolidando su posición dentro del mercado de alta gama, llegó el nuevo Renault Koleos. Se trata de un utilitario de líneas definidas y cómodo interior, dotado de los últimos avances en tecnología automotriz.



Pablo Ramos, director de operaciones de Renault Uruguay, celebró este nuevo paso para la marca del rombo. “Este es un primer semestre especial para Renault. Por primera vez es líder y se destaca por la venta de autos eléctricos en Uruguay”, señaló el ejecutivo.



La nueva Koleos, un modelo de segunda generación fabricado en Corea del Sur, mejora ampliamente las prestaciones de su predecesora.

El vehículo fusiona la tecnología con un refinado diseño que permite al conductor personalizar el funcionamiento interior mediante un sistema de administración de funciones centralizado R-Link2, que cuenta con una pantalla de 8,9’’ dotada de Apple Carplay y Android Auto.



En tanto, las puertas y el encendido se manejan mediante una tarjeta manos libres, el sistema de climatización es regulado, tiene techo panorámico eléctrico y un potente sistema de audio BOSE con doce parlantes y un subwoofer, además de un amplio espacio en el asiento trasero para los pasajeros.



En materia de seguridad, el automóvil incluye el sistema Renault Park Assist, que permite estacionar sin ayuda mediante sensores. Esta tecnología también es aplicada para incrementar la seguridad en el manejo, ya que capta la incidencia de la luz, la lluvia, los espacios para estacionar y los elementos que pueden encontrarse en los puntos ciegos. Esto se complementa con una estructura reforzada, seis airbags y un regulador y limitador de velocidad.



Renault Koleos está a la venta en Uruguay en tres versiones, todas con motor 2.5 de 170 cv de potencia, acompañado por una caja de cambios automática CVT de siete marchas con opción secuencial.



Los precios de venta para las tres versiones comercializadas por Renault Uruguay son los siguientes: US$ 52.990 Renault Koleos Dynamique 4x2: US$ 56.990 Koleos Privilege 4x2; y el Renault Koleos Privilege 4x4 US$ 59.990.