Resultados de Pepsico superan estimaciones gracias a mayor demanda 

Las empresas de bebidas y alimentos envasados ​​han estado bajo presión debido a las cambiantes preferencias de los consumidores, pero Pepsi ha respondido con nuevas fórmulas y el uso de mejores ingredientes para sus bocadillos y gaseosas.



PepsiCo también ha reforzado su cartera de productos para atraer clientes mediante la adquisición de empresas como el fabricante de aperitivos Bare y el lanzamiento de Pepsi Zero Sugar, aguas minerales y el té helado Pure Leaf.



Esto ha ayudado a la compañía a registrar un crecimiento del 2,15% en las ventas de su división de bebidas en América del Norte, mientras que los ingresos en su negocio de refrigerios Frito-Lay aumentaron un 5,5%.



Las ventas orgánicas, una métrica clave que no considera el impacto de las fluctuaciones cambiarias y adquisiciones, aumentaron un 5,2%, su mayor tasa de crecimiento trimestral en más de tres años, según la compañía.



Bajo el mando de su presidente ejecutivo, Ramón Laguarta, quien asumió el principal cargo de la empresa hace menos de seis meses, la compañía ha establecido planes para gastar más en publicidad, aumentar la capacidad de producción, mejorar su cadena de suministro y enfocarse más en bocadillos y bebidas saludables.



"Estamos complacidos con el progreso que estamos logrando en nuestra ambiciosa agenda de inversión para desarrollar capacidades, fortalecer nuestras marcas y aumentar la capacidad de crecimiento", dijo Laguarta en un comunicado.



La ganancia neta atribuible a la compañía aumentó 5,2% a US$ 1.410 millones. Excluyendo ítems extraordinarios, la compañía ganó 97 centavos de dólar por acción.



En tanto, los ingresos netos aumentaron 2,6% a US$ 12.880 millones. Los analistas esperaban ganancias de 92 centavos por acción e ingresos de US$ 12.700 millones, según datos de IBES de Refinitiv.