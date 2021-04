El retiro del último de los banqueros que pasó la crisis de 2002, ¿qué cambios hay en Itaú Uruguay?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Varios movimientos se dieron a la interna de la plana mayor de la filial local del banco brasileño Itaú, tras el retiro del último de los ejecutivos bancarios que pasó por la crisis de 2002: Horacio Vilaró.

Los cambios alcanzaron también a la administradora de créditos OCA, que es propiedad del Itaú.



Se dieron varios movimientos en simultáneo como cambios de altos ejecutivos en Brasil, la jubilación del CEO de Argentina César Blaquier (que coordinaba Argentina, Paraguay y Uruguay) y el retiro de Vilaró, que ambientaron las modificaciones en cargos en Uruguay, supo El País.

Los cambios

Lo primero es que Vilaró dejó de ser el gerente general de Itaú desde el pasado 24 de febrero y tras estar en ese cargo durante 24 años. En su lugar asumió el brasileño André Carvalho Whyte Gailey que además de ser gerente general de Itaú Uruguay, es el CEO regional de Argentina, Paraguay y Uruguay del banco.



Gailey trabaja en Itaú en Brasil desde hace más de 20 años, donde fue director estatutario y asociado de Itaú BBA e Itaú Unibanco desde 2010 y entre julio de 2019 y diciembre de 2020 fue gerente general de la filial en Paraguay del Itaú.

A su vez, el subgerente general de Banca Minorista, Carlos Ham renunció el pasado 31 de marzo, tras 20 años en la institución. En su lugar asumió Ignacio Arechavaleta, que en los últimos tres años había sido gerente general de OCA (y previamente se había desempeñado en el banco Itaú).



Por último, en lugar de Arechavaleta, asumió como gerente general de OCA Pedro Moreira, quien en los 20 años previos se había desempeñado en Itaú, últimamente en el gerenciamiento de proyectos de transformación digital del banco.

Tanto Vilaró como Ham siguen integrando el directorio del banco Itaú.



Ambos formaron parte (como gerente general y gerente de productos y Banca Minorista respectivamente) de la filial local del estadounidense BankBoston, que fue adquirida en 2007 por Itaú (junto con la operación de Chile).

Final de una era

Con el retiro de Vilaró, ninguno de los actuales gerentes generales de los bancos en Uruguay ocupaba ese cargo en la crisis de 2002. Previamente se habían retirado Jorge Jourdan (Santander), Daniel Varese (Citi), Marcelo Oten (Credit Uruguay), entre otros.



Sobre la crisis de 2002, en una entrevista del ciclo Encuentros de El País en 2017, Vilaró recordó que “de estas crisis uno aprende muchísimo, sueña con no volver a pasarlas nunca más. Fueron meses terribles, nosotros perdimos casi el 50% de los depósitos en menos de seis meses y eso no está en ningún libro de texto, no está en ninguna realidad que uno haya podido ver, aprender y estudiar en otros mercados. Al mismo tiempo ver el espejo de Argentina y lo mal que estaba saliendo en Argentina por las decisiones equivocadas que habían tomado y el riesgo que se tomaran decisiones del mismo tipo y que condujeran a lo mismo, era muy fuerte”.



Contó que mientras eso ocurría, los gerentes generales de los bancos internacionales en Uruguay estaban “desesperados por conseguir fondos con las casas matrices, pidiendo que enviaran fondos a Uruguay” y al mismo tiempo trataban de “convencer a las autoridades que había que dejar que los (bancos) buenos internacionales devolviéramos los depósitos que lo íbamos a hacer hasta el último centavo y no igualar para abajo (en referencia a la pesificación de los depósitos de Argentina).



Vilaró, contador por la Universidad de la República, ingresó al Bank Boston (que tenía presencia en Uruguay desde 1976) en el año 1982, luego de ver un aviso en el diario en el que solicitaban un analista de crédito.

En 1993 fue nombrado gerente general de la sucursal, a la que renunció en agosto de 1995 para ocupar el cargo de director ejecutivo en Riobank International Uruguay. Desde septiembre de 1997 fue gerente general del BankBoston Uruguay y en 2007 tras la venta a Itaú, continuó en ese cargo. También fue presidente de la Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos.



Vilaró es muy respetado entre sus colegas, para varios marcó una línea de apuesta por un segmento del negocio bancario premium que mostró resultados y también lo consideran como un innovador en el rubro, que supo darle su impronta aun con diferentes casas matrices.



El banco ocupa el tercer lugar en tamaño de mercado detrás del República y el Santander, y es líder en varios indicadores del negocio.

“Dejamos de compararnos sólo con otros bancos y entidades financieras, para pasar a compararnos con las mejores empresas del mundo en satisfacción de clientes”, señalaba en un artículo del banco en agosto de 2019.



En una entrevista con El País publicada en febrero de 2020, Vilaró afirmaba que uno de los desafíos de la industria bancaria en Uruguay es “lograr un crecimiento en términos reales del crédito, porque seguimos siendo como sistema súper abundantes en depósitos y para el exceso de liquidez tenemos pocas alternativas rentables. Hoy el crédito sobre el PIB es cerca del 30%, deberíamos estar en el 50% del PIB de acuerdo al grado de desarrollo en otros indicadores”.

En 2020 el ahora exgerente general de Itaú ocupó el 4° lugar entre los líderes empresariales mejor valorados en Uruguay en el Ranking Merco de Reputación Empresarial. Además Itaú ocupó el 2° lugar como empresa mejor valorada del país.



Sobre el secreto para haber estado 24 años como gerente general de un banco, Vilaró dijo en Encuentros de El País: “te reinventás, todos los años”.