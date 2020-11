Comisión para reformar la seguridad social se reunió: edad de retiro, AFAP y "caja militar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este jueves, con la presencia del presidente Luis Lacalle Pou, se reunió por primera vez la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS), que tiene como objetivo una reforma del sistema en el país.

El líder de esta comisión, Rodolfo Saldain, dijo tras ese encuentro en conferencia de prensa que se trata de un “asunto pendiente” para Uruguay y que la meta es conseguir un “sistema justo y sostenible” y “no dejar a nadie atrás”.

Esto, agregó, se realizará en un “contexto de mucha incertidumbre por lo que es la realidad del mundo del trabajo en la realidad actual”.

“Estamos seguros de que podremos llegar a buen puerto”, agregó sobre la comisión, integrada por 15 expertos en la materia. Sobre esto, dijo que se trata de un “equipo de trabajo muy potente”. “Seguramente vamos a lograr el tono y el talante adecuados para llegar a los acuerdos necesarios”, señaló.

Saldain dijo que la comisión primero realizará un diagnóstico del sistema de la seguridad social en Uruguay, que deberá tener pronto en 90 días. Tras eso, se elaborará una serie de propuestas para “solucionar la problemática identificada”.

“Tenemos un problema de primer orden”, dijo Saldain, y añadió que la “razón central” de esta reforma es demográfica. ¿Qué significa esto? Al envejecimiento de la población del país se suma “el declive de las tasas de fecundidad”, dijo. El experto ejemplificó esto último: mientras que en 1996 nacieron 58.000 niños, el año pasado fueron 37.000, lo que da un total de 1,5 niños por cada mujer en edad fértil. “Eso implica que la población del país va camino a reducirse”, expresó. Es decir, que habrá menos personas en edad de trabajar que "paguen" por las jubilaciones y pensiones de los retirados.

Mientras que hoy hay cuatro personas en edad de trabajar por cada mayor de 60 años, se estima que en 20 años no llegará a tres.

“El desafío que tenemos por delante de este siglo no lo vamos a poder abordar bien, con las mismas soluciones que en el siglo pasado”, señaló Saldain.

Además, planteó que hoy el gasto público en jubilaciones y pensiones en Uruguay ronda los 11 puntos del producto, “con una tendencia al alza”. “Tenemos un problema del nivel del gasto y una tendencia creciente”, dijo.

El expresidente del Banco de Previsión Social (BPS) dijo también que “parte del objeto de estudio” de esta comisión serán las jubilaciones por incapacidad, que han tenido un “crecimiento muy grande”.

Ante la pregunta de si esta reforma alcanzará a todas las cajas –incluida la llamada “caja militar”- Saldain respondió de manera afirmativa. “El mandato legal es claro, comprende a todas las instituciones de seguridad social”, dijo.

Por otro lado, ante la pregunta de qué pasará con las AFAP –creadas por la anterior reforma de 1996- dijo: “El ahorro es propiedad de los trabajadores, no corre el más mínimo riesgo”. Agregó que las AFAP son “pilares que ha tenido el sistema de protección social en este tiempo”.

En tanto, ante la interrogante de si se extenderá la edad de retiro, Saldain dijo: “Con lo que aportamos logramos cubrir, siete, ocho años, del periodo de la jubilación, que se extiende promediamente por 20 años. Hay alguien que está pagando esa diferencia. Ese alguien ya no está, por lo tanto hay una razón matemática fuerte para considerar alternativas. Somos conscientes que hay dificultades en el mercado de trabajo. No es posible una seguridad social generosa si no tenemos una economía pujante”.