La revolución tecnológica, ¿una amenaza para los negocios?

Con la recuperación de la actividad económica a nivel mundial y en un contexto en que cada vez pesan más aspectos relacionados con la Industria 4.0, las principales amenazas que detectan los empresarios han cambiado.



De acuerdo a la 21ª Encuesta de CEOs de PwC, en la que fueron consultados 1.293 directores de diversas industrias en todo el mundo, los ejecutivos cada vez están menos preocupados por temas económicos y de mercado, mientras que temas sociales en sentido amplio (terrorismo, incertidumbre geopolítica) y temas tecnológicos se han convertido en los principales riesgos de las más grandes compañías.



En particular, respecto a los desarrollos relacionados con la tecnología, “amenazas cibernéticas”, “disponibilidad de habilidades claves” y “velocidad de cambio tecnológico” aparecen entre las cuestiones que más inquietan a los CEOs en la actualidad.



En torno al 40% de los consultados a nivel mundial contestó estar “extremadamente preocupado” por estos aspectos, por encima de los porcentajes que se tenían en la encuesta del año pasado. Por ejemplo, es notoria la mayor preocupación que existe hoy en el mundo empresarial en lo que refiere a la ciberseguridad: el año pasado sólo uno de cada cuatro veía este tema con extrema preocupación, hoy son casi uno de cada dos.



la frase "La ciberseguridad es uno de los aspectos que más preocupan en el mundo empresarial"

Es que los altos riesgos de la inseguridad cibernética son cada vez más claros. A medida que aumenta nuestra dependencia de los datos y la interconectividad, desarrollar la resiliencia para resistir los ciberataques se vuelve más importante.



En nuestra Encuesta del Estado de la Seguridad de la Información 2018, donde consultamos a 9.500 ejecutivos a nivel mundial, los líderes de las organizaciones que usan automatización o robótica reconocen las consecuencias potencialmente significativas de los ataques cibernéticos: 40% de los encuestados cita la interrupción de las operaciones como la mayor consecuencia de un ataque cibernético, el 39% menciona la confidencialidad de los datos, el 32% señala daños a la calidad del producto y 29% sugiere daños a la propiedad física.



Sin embargo, a pesar de este reconocimiento, muchas empresas en riesgo de ciberataques no están preparados para lidiar con ellos. El 44% de los ejecutivos en la encuesta dicen que no tienen una estrategia general de seguridad de la información, el 48% no tienen capacitación en conciencia y el 54% no tienen un proceso de informe de incidentes.



Uruguay va de atrás…

De acuerdo a nuestra Encuesta de CEOs, en América Latina preocupan principalmente temas de infraestructura o la carga tributaria, mientras que aspectos relacionados al cambio tecnológico aún no están entre las principales amenazas que detectan los ejecutivos de la región.



Sin embargo, esto no significa que el cambio tecnológico no haya comenzado. La tecnología se ha convertido en una de las principales fuerzas disruptivas en el mundo de los negocios, y Uruguay no es ajeno a esta realidad. Aunque incipientes, hay avances en nuestro país que se han ido colando en distintos aspectos de nuestra economía.



Por ejemplo, desde el Estado, hay que destacar los avances que ha hecho Antel (el cable submarino de fibra óptica, el Data Center, la tecnología 4.5G), dotando de infraestructura base para que las empresas y emprendimientos puedan contar con instalaciones y medios de punta comparada con la región.



“Avances tecnológicos se han ido colando en distintos aspectos de nuestra economía”

También hay avances desde el sector privado. Si miramos las exportaciones de servicios, Uruguay se ha destacado siempre en los llamados “tradicionales”, en particular en el turismo. Sin embargo, en los últimos años hubo un aumento significativo en las exportaciones de servicios “modernos”. Los datos de balanza de pagos que divulga el Banco Central muestran que las ventas externas de servicios de informática pasaron de US$ 100 millones en 2012 a US$ 165 millones el año pasado. Es decir, que se dio un crecimiento de 65% en un período en que las ventas al exterior por viajes cayeron 10%.



La evidencia del cambio se observa incluso al mirar el comportamiento del consumidor uruguayo, que cada vez hace más uso de la tecnología. Según nuestros cálculos -en base a los microdatos de la ECH 2008 y 2016-, el uso de internet medido en cantidad de personas se duplicó en estos casi 10 años en Uruguay pasando de 1,1 millones a 2,2 millones.



En particular, el mayor uso de internet es para búsqueda de información, comunicación y entretenimiento (en 2016, 8-9 de cada 10 usuarios de internet informaron usar la web con esos fines). También se utiliza (aunque en menor medida) para realizar trámites, servicios financieros y compras. Pese a que sólo el 12% de las personas le dan este uso, estas últimas dos categorías son las que se han mostrado más dinámicas en el último tiempo (en ambos casos el número de usuarios se multiplicó por cuatro aproximadamente en el período 2008-2016).



Todos estos aspectos muestran como la revolución tecnológica también avanza en nuestro país y, por tanto, los ejecutivos deberían cada vez más incorporar estos temas en su agenda de negocios.



*Columna de Matilde Morales, consultora económica de PwC