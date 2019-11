Los más ricos bajan por primera vez su patrimonio en 3 años

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Las personas más ricas del mundo son ahora ligeramente menos acaudaladas que el año pasado, de acuerdo a un reporte del banco UBS y la consultora PwC, ya que las turbulencias geopolíticas y la volatilidad de los mercados de acciones han disminuido el patrimonio de los multimillonarios por primera vez desde 2015.

La riqueza de los multimillonarios bajó un 4,3% a nivel global, a US$ 8,5 billones, de acuerdo al reporte de UBS/PwC, que destacó un declive particular en la Gran China, que incluye Hong Kong, y la región Asia-Pacífico. Esa caída implicó US$ 388.000 millones menos en el patrimonio de los multimillonarios, de los que US$ 217.000 millones menos corresponden a China.



Bancos privados como UBS han percibido los efectos de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos y de la incertidumbre geopolítica, ya que más clientes han eludido realizar operaciones o endeudarse.



La riqueza neta de los multimillonarios en China cayó un 12,8% en dólares debido al descenso de los mercados bursátiles y a la debilidad de la moneda local y la desaceleración de la segunda mayor economía del mundo, según el informe, lo que sacó a decenas de personas de la lista de los más ricos.



A pesar de este descenso, China continúa produciendo un nuevo multimillonario cada 2 a 2,5 días, dijo el jefe de operaciones de activos para acaudalados en UBS, Josef Stadler, en un reporte divulgado ayer.



En el mundo, el número de multimillonarios cayó en todas partes excepto por América, donde los empresarios de la tecnología continuaron engrosando las filas de los más ricos de Estados Unidos.