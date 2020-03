El riesgo de la inflación a dos dígitos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El nuevo gobierno ajustará las tarifas públicas (en el entorno de 9,5%)y eso impulsará la inflación que en los 12 meses a febrero cerró en 8,32%. Un aumento de tarifas de esa magnitud, pone un piso (con los demás precios sin variaciones) a la inflación del mes de entre 0,8% y 0,9%, lo que llevaría la suba del Índice de Precios del Consumo (IPC) en 12 meses a entre 8,6% y 8,7%. No obstante, las subas en electricidad y combustible, pegan en los costos de las empresas y eso también puede llevar al alza a otros productos y que la inflación pase el 9%.



A eso se suma la suba del precio del dólar, que ya lleva un alza de 4,36% en lo que va de marzo. Más allá que se trate de un fenómeno regional y que pueda haber cierta sobrereacción, la apreciación de la moneda estadounidense comienza a impactar en precios de productos que tienen al dólar como eje, que son aquellos que se comercian con el exterior.



Un aspecto que juega en favor de un dólar más alto tiene que ver con lo local: en varias mesas de cambio de bancos todavía no logran descifrar la estrategia del nuevo Banco Central respecto a la moneda estadounidense. La no intervención y la falta de señales (declaraciones del equipo económico sobre su estrategia ayudarían a que las hubiera) lleva a apuestas a que el billete verde suba y por eso las compraventas de divisa se hacen cada vez a un nivel más alto.



La presión del dólar sobre los precios sumada al aumento de tarifas pueden generar expectativas de inflación más altas por parte de los empresarios y darse una profecía autocumplida: más subas de precios. Eso hace que el riesgo de la inflación en 10% esté latente. Algo que, previo a que se abran las negociaciones salariales en varios sectores, puede complicar la estrategia de Consejos de Salarios del gobierno.