Rihanna acusa a su padre e intenta mantenerlo alejado de su marca Fenty

La cantante, cuyo nombre completo es Robyn Rihanna Fenty, presentó una querella en una corte federal estadounidense en Los Ángeles el martes, acusando a Ronald Fenty y dos socios de fraude y publicidad falsa por parte de su empresa de producción y talentos Fenty Entertainment.



Rihanna, nacida en Barbados y que usa la marca Fenty para vender cosméticos, lencería y zapatillas, pidió a la corte que emita un mandato para impedir que su padre use el nombre Fenty, y una compensación no especificada.



La querella sostiene que Rihanna no tiene "absolutamente ninguna afiliación" con Fenty Entertainment y que pese a eso la compañía se está apropiando ilegítimamente de su nombre y haciendo creer que está afiliada con ella.



En una instancia, Fenty Entertainment aceptó una oferta en 2017 de un tercero por US$ 15 millones para que Rihanna se presentara en 15 conciertos en América Latina, según la querella. En otro caso, Fenty Entertainment implicó falsamente que la cantante está involucrada en un proyecto de hoteles boutique, agregó.



De acuerdo a la acción judicial, pese a que se les ha dicho en reiteradas oportunidades que no tienen autoridad para usar su nombre, la marca Fenty o hablar en nombre de Rihanna, Ronald Fenty y sus socios han seguido haciendo creer que tienen una afiliación con ella.



Fenty Entertainment no pudo ser contactada de inmediato para comentar.