Roger Federer con nuevo vestuario para Wimbledon: cambió Nike por Uniqlo 

El largo vínculo de Roger Federer con Nike pareció haber llegado a su fin el lunes, ya que el campeón de Wimbledon llegó a la cancha central del All England Club para iniciar la defensa de su título vistiendo un atuendo de la marca Uniqlo.



El logo de Nike de su bandana y el símbolo de "RF" que generalmente aparece en su chaqueta tampoco estaban.



Si bien miles de aficionados usan las gorras de béisbol que muestran el logo "RF", Federer ya no puede utilizarlo ya que el diseño es propiedad de la compañía estadounidense de indumentaria deportiva, que ha patrocinado al suizo durante toda su carrera.



Federer, que usó una bandana blanca con dos pequeños cuadros rojos en su victoria del lunes en la primera ronda sobre el serbio Dusan Lajovic por 6-1, 6-3 y 6-4, todavía no realizó comentarios sobre el cambio a la firma japonesa de ropa.



El principal preclasificado del torneo, sin embargo, usó zapatillas Nike, ya que Uniqlo no fabrica calzado.



Uniqlo emitió un comunicado confirmando que firmó un acuerdo con el suizo de 36 años como embajador de la marca.



Si bien no se revelaron detalles financieros, los medios informaron que el nuevo acuerdo tendrá un valor de alrededor de US$ 30 millones al año, que contrasta con el contrato de US$ 10 millones anuales que Federer tenía con Nike.



Durante el torneo de Halle jugado el mes pasado, Federer confirmó que su acuerdo con Nike expiró en marzo, pero mantuvo en secreto su convenio con Uniqlo hasta el lunes.