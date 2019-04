Dispersión total de caballos hizo Silveira en local “Conventos”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El escritorio Silveira Negocios Rurales concretó con éxito el remate especial de caballos Árabes de Haras Fadar de Gabriel Faria, en forma conjunta con caballos Criollos de “Verdes Mares” de Marcelo Baggio, “Los Robles” de Eduardo Dos Santos y “El Mojón” de Fernando Menéndez.

En presencia de un buen número de compradores en el local “Conventos” y otros siguiendo a través de la transmisión de CampoTV y Silveira TV, se fueron vendiendo todos los lotes de distintas razas.



El máximo valor de la noche fue para un padrillo de dos años vendido en US$ 3.960, comprado por Roberto Botello.



Caballos y yeguas prontas para competir mínimo US$ 1.800, máximo US$ 4.140, promedio US$ 2.750, yeguas de manada preñadas mínimo US$ 1.400, máximo US$ 2.520, promedio US$ 2.050, potrillos destetados en la pista: mínimo US$ 900, máximo US$ 1.800 promedio US$ 1.450.



Los Criollos se colocaron en un mínimo de US$ 900, máximo de US$ 1.500 y promedio US$ 1050.

Satisfacción.

Tras la subasta, Daniel Silveira consideró que fue un muy buen remate con dispersión total de lo que pasó por pista. El principal de la firma rematadora destacó que se hizo presete mucho público en el local Conventos y la participación de muchos compradores a través de los teléfonos que estaban mirando por Direc TV y Silveira TV.



Por su parte Gabriel Faria de Haras Fadar coincidió en que fue un muy buen remate. “Quedé muy contento con el trabajo del equipo Silveira y con la cantidad de compradores que me acompañaron”, aseguró.