Faena bovina subió 6%, bajó exportación

Prácticamente al cierre de la primer quincena de enero, la faena de bovinos es 6% superior a la registrada a igual fecha del año anterior, pero cayó 20% la exportación de carne y 10% la generación de divisas en el sector, según confirmó el Instituto Nacional de Carnes (INAC), en base a sus estadísticas.

A la fecha citada anteriormente se llevan faenados 84.035 cabezas bovinas, en su mayoría novillos.

Según INAC, se llevan colocadas 7.309 toneladas de carne vacuna peso embarque por un monto total de US$ 36.404.000. En promedio entre el 1 de enero y el 13 de enero de 2018, el precio promedio de la tonelada de carne vacuna subió 12,08% respecto a igual período de 2017, cuando se pagaba US$ 3.168.

Mercados.

China sigue marcando su liderazgo como principal destino de la carne bovina con hueso y las menudencias del sector, pero tras compras previas al Año Nuevo Lunar, que comienza el 16 de febrero, bajó sus niveles de compra. Cabe esperar que pasada la festividad los importadores vuelvan con fuerza al mercado y los negocios retomen el crecimiento, pese a que hay más proveedores.

Lleva compradas 5.078 toneladas peso canal contra 7.394 toneladas que había comprado al 13 de enero de 2017, como muestran los datos del INAC. El monto aportado por los importadores chinos fue US$ 20.140.000 y la generación de divisas en este mercado cayó 15,36% respecto a lo que habían comprado al 13 de enero de 2017.

Como segundo mercado en importancia se encuentra el Nafta y dentro de este bloque es Canadá. A nivel global el Nafta incrementó las compras en 48,33% este año (siempre en las mismas fechas de la comparación).

Los importadores llevan compradas 845 toneladas peso canal por US$ 2.247.000. El incremento en el volumen demandado es significativo.

Le sigue Estados Unidos que compró 622 toneladas peso canal por US$ 2.380.000. A México no se le vendió carne bovina en lo que va de este año, según muestran las estadísticas del INAC.

La Unión Europea se coloca detrás —en orden de importancia como importador— con 1.156 toneladas por US$ 8.846.000.

A su vez, las compras de Israel cayeron en volumen y hasta ahora se le vendió a este tradicional mercado para los delanteros bovinos uruguayos 872 toneladas peso canal por US$ 3.340.000.

Sigue la Federación Rusa con 619 toneladas por un total de US$ 2.059.000.

A nivel regional, el Mercosur se llevó 570 toneladas por US$ 4.972.000. Dentro de este bloque la locomotora que tira del carro es Brasil que acaparó 308 toneladas por US$ 4.001.000 y Chile con 262 toneladas por US$ 958.000. No se ha colocado carne en Argentina, destino tradicional de los asados bovinos que tienen por destino el consumo interno, principalmente a nivel de las provincias limítrofes con Uruguay. En Islas Canarias, también un comprador de nivel, se vendieron 118 toneladas por US$ 565.000.