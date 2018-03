¿Qué se puede esperar de frutas y verduras en medio de la sequía en tantas zonas del país?

Recién anoche llovió luego de varias semanas, pero en algunas zonas ya volvió a salir el sol. De todas maneras, para alivio de muchos productores que enfrentan la sequía en sus campos, el Instituto Uruguayo de Meteorología pronostica lluvias en varias partes del país hasta por lo menos el fin de semana.



A fines de febrero el gobierno declaró la emergencia agropecuaria en varios departamentos del país. Y esta semana se ampliaron las zonas. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca anunció medidas concretas para enfrentar el déficit hídrico que está afectando principalmente a productores ganaderos y lecheros.



¿Habrá repercusión en la oferta de frutas y verduras?



Diego Romero, encargado de relevamiento de precios del Observatorio Granjero del Mercado Agrícola, dijo a El País que “a grandes rasgos en lo que es la oferta en el mercado no se aprecian mucho” las consecuencias de la sequía.



La mayoría de los productores que trabajan con frutas y hortalizas “tienen riego, entonces no es muy grave” para ellos la situación, dijo.



Romero señaló que hay casos puntuales en que la sequía puede afectar cierta mercadería: por ejemplo, en el de las manzanas y las peras, que pueden llegar al consumidor con un tamaño menor que el suelen tener.



“La falta de agua hace que los calibres sean más pequeños”, explicó. Y agregó que en años de buena cosecha, por lo general, la fruta de menos tamaño es la que se descarta para que llegue directamente al público, pero este año es la que va a estar a la venta.



De todas maneras, no se espera que se vea afectado el precio o la calidad, más allá del detalle del tamaño que se menciona.



Romero dijo que incluso algunas verduras, como la cebolla o el boniato, pueden llegar a verse beneficiadas: explicó que en años muy lluviosos éstas enfrentan problemas de hongos y demás, algo que actualmente se descarta, por lo que serán de buena calidad.



Lo mismo con la uva o el melón: serán incluso más dulces ya que cuando reciben agua de lluvia a veces es demasiada, y ahora al ser un riego controlado se alcanza una muy buena producción.



La Canasta Inteligente que recomienda el MAM a la población, por su precio y calidad, para el periodo que va desde el 13 de marzo hasta 26, incluye algunas como ajo, zapallo kabutiá, zapallito, repollo, cebolla, tomate boniato, manzana y albahaca.