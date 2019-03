Kazajistán habilitó ingreso de vacunos uruguayos en pie

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uruguay podrá colocar bovinos en pie con destino a reproducción y engorde en la República de Kazajistán, tras la firma de un protocolo sanitario entre ambos países y el acuerdo del certificado que acompaña los embarques.

Este nuevo mercado para el ganado uruguayo tiene casi todo su territorio en Asia Central y una menor parte en Europa. Es el noveno país más grande del mundo.

El director general de los Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería (MGAP), Eduardo Barre, afirmó a El País que la República de Kazajistán tiene interés en las dos categorías de ganado citadas anteriormente.

“Tienen una zona libre de fiebre aftosa y otra que es libre con vacunación, el mismo estatus sanitario que tiene Uruguay, así que el ganado uruguayo irá a la zona donde no hay aftosa pero se mantiene la vacunación”, explicó el jerarca del MGAP. El destino está prácticamente operativo, pues está firmado el protocolo, pero aún quedan algunos pequeños detalles que ir ajustando.

La meta de Uruguay es continuar negociando e incluso se hizo una propuesta para que, otorgando garantías sanitarias adicionales, se pueda también exportar a la zona libre de aftosa sin vacunación de la República de Kazajistán.

Según confirmó Barre están interesados en “genética de las razas Angus y Hereford de Argentina, Uruguay y Brasil. Tiene una cifra importante de entre 70.0000 y 100.000 animales anuales. También van a llevar animales sin vacunación desde el sur de Argentina y Santa Catarina en Brasil”, señaló.

El protocolo firmado “tiene ciertas características y no es difícil de certificar. Es bastante accesible y principalmente en la parte reproductiva, hay algunos aspectos vinculados con animales de 18 meses para arriba (machos y hembras), que habrá que certificarlos, pero en general no tiene ninguna traba sanitaria para que no lo podamos hacer”, dijo Barre. A su vez, desde el pasado martes 19, quedó suspendida temporalmente el envío de bovinos en pie hacia Egipto.