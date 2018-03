Retiran declaratoria de interés turístico a Expoactiva por publicidad de autoconvocados

La Expoactiva Nacional que se celebra cada año en Soriano dejó de ser considerada de interés turístico por el gobierno, a raíz de un cambio en las "condiciones" por las que se había pedido la declaración al Ministerio de Turismo.



Así lo reconoció la ministra Liliam Kechichián al portal local Agesor: "Yo revoqué esa decisión", dijo.



La secretaria de Estado indicó que la Asociación Rural de Soriano (ARS), que organiza el evento, pidió en septiembre de 2017 que la edición de la Expoactiva 2018 fuera declarada de interés turístico, como ocurre todos los años, "bajo ciertas premisas, porque hay que decir qué es lo que se va a hacer para declararlo de interés turístico".

Pero "en estos últimos días hemos visto toda la publicidad que cambia totalmente el pedido que nos hicieron a nosotros", señaló. Y explicó que "el paraguas ahora es el movimiento Un solo Uruguay, que tienen todo el derecho a tenerlo, pero me cambiaron las condiciones".



"La publicidad está bajo la consigna Un solo Uruguay, ya casi ni aparece la Asociación Rural de Soriano. Cambiaron sustancialmente y yo no puedo haber declarado una cosa con determinadas condiciones y que esa declaración sea usada para una cosa que cambió totalmente", manifestó Kechichián.

Expoactiva 2017. Foto: Daniel Rojas.

La ministra señalo que el trabajo con el sector agropecuario "es muy importante y vamos a seguir trabajando juntos", pero que no puede "no hacer nada cuando me piden para una cosa y termina siendo otra".

El vicepresidente de la ARS, Jorge Andrés Rodríguez, critico ayer la decisión del Ministerio de Turismo. "Nos habían declarado de interés nacional pero como apoyamos a los autoconvocados cambió la muestra, se puede esperar cualquier cosa de los gobernantes", dijo a Agesor.