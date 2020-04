Tras aporte, Uriarte agradeció la "explosión de solidaridad" del sector agropecuario

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"La sequía sigue estando presente en una zona importante del país", dijo Carlos María Uriarte, Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). Por lo tanto, "es probable que en el correr de los próximos días" se amplíe "la zona de emergencia" para "abarcar a más productores", agregó este miércoles en conferencia de prensa.



La emergencia agropecuaria fue decretada el pasado 9 de febrero. "El foco de esta emergencia agropecuaria va a estar en los productores familiares, que es un grupo que se ha venido priorizando en el aterrizaje de políticas públicas, y también en pequeños productores que son los que están pasando situaciones más complicadas", informó en ese momento Juan Ignacio Buffa, subsecretario del MGAP.

Uriarte también hizo referencia hoy al estado de situación del sector agropecuario. El ministro explicó que, más allá de las lluvias "abundantes" de ayer, es difícil que se revierta la situación "en la que se encuentran muchos productores rurales".



Además, informó que hasta ahora "la zona de emergencia agropecuaria abarca unas 2.600.000 hectáreas y probablemente se incremente a 4.000.000 en total". En la misma línea, comentó que va a alcanzar un departamento nuevo: Treinta y Tres.



Asimismo, adelantó que se realiza "otro paquete de medidas" para ayudar al sector.



Por otra parte, Uriarte hizo referencia al aporte de US$ 100 millones que realizaron gremiales agropecuarias y que despertó polémica. “Queremos no desaprovechar esta instancia para agradecer en nombre de los uruguayos, como gobierno, de este aporte solidaria que no se pidió y que se explica por una explosión de solidaridad que se dio en el sector agropecuario que nos hace sentir muy orgullosos”.

Entre otros, el exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, criticó que se comunicara que el aporte ascendí a US$ 100 millones. "Es falso decir que las gremiales agropecuarias donarán US$ 100 millones", indicó a través de su cuenta de Twitter el martes y agregó: "Como máximo son US$ 20 millones de impuestos semovientes (en 2019 fueron 869 millones de pesos)".

Momentos más tarde esa publicación fue respondida por Ricardo Reilly Arrarte, expresidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU): "Álvaro, las gremiales no donarán, sino que el sector aportará", indicó.

"Con todo respeto, el resto de tus apreciaciones son incorrectas. Dejo el link de creación del INAC del año 1984", agregó junto con un enlace al Decreto-Ley 15.605.