¿Cómo salir del Clearing de Informes y qué hacer antes de pedir un préstamo?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Dejar de pagar un préstamo puede tener consecuencias imprevistas a futuro. Ante una situación así, más allá de que se acumula una deuda, puede pasar que quede registro en el viejo Clearing de Informes. ¿Qué significa eso?, ¿cómo saber si se está en el Clearing?, ¿cómo se puede salir del Clearing?, ¿qué pasa si se quiere tomar un crédito?



Primero que nada, ¿qué es el Clearing de Informes? Es una base de datos comercial y crediticia donde se reúne información de personas físicas y jurídicas. Equifax es la propietaria de la base ya que adquirió los activos de Clearing de Informes en 2001.



Entonces, ¿quiénes están en el Clearing? La base de datos se nutre de la información que brindan “las empresas acreedoras sobre antecedentes comerciales y crediticios de sus clientes”, informó Equifax a El País.



Además, tiene datos públicos e información de la Central de Riesgos del Banco Central. Por lo tanto, estar en el Clearing significa tener un historial crediticio y de comportamiento financiero, que incluso puede ser positivo.



Lo que hace Equifax Uruguay a través de Clearing de Informes es “recibir de sus clientes” y recolectar de fuentes públicas “información hábil” que puedan consultar quienes otorgan créditos cuando quieran realizar una “evaluación comercial y crediticia objetiva”, según informó la empresa.



Su función es “brindar información objetiva a las empresas que otorgan créditos” — bancos, financieras, comercios, entre otros— “para que conozcan la situación de sus potenciales clientes y puedan tomar decisiones responsables e informadas, según su política de riesgo”.



La información, según Equifax Uruguay, además puede funcionar como una “herramienta de educación saludable al usuario”. Por otra parte, también “ayuda a democratizar el acceso al crédito, sobre todo para aquella población que no cuenta con garantías”.



CLAVE I ¿Equifax influye en la toma de decisiones? La empresa Equifax es propietaria de la base de datos del Clearing de Informes. Pero, aclaró a El País que no “tiene participación en las decisiones de negocio que toman sus clientes, ni sobre los términos o condiciones en que éstos deben dar sus créditos”.

Equifax opera en Uruguay desde el año 2001. Su casa matriz está en Estados Unidos y sus acciones cotizan en la New York Stock Exchange (NYSE). Tiene presencia en 24 países.

Plazos para estar en el Clearing de Informes

Una vez que se ingresa al Clearing de Informes por incumplimiento de obligaciones, por ejemplo, puede surgir la inquietud por saber hasta cuándo quedará la deuda registrada. Equifax explica en su página web que las operaciones incumplidas pueden estar en la base por cinco años. No obstante, existe la posibilidad de que el acreedor solicite por única vez, si la operación sigue incumplida, su nuevo registro por cinco años más. Por lo tanto, una deuda incumplida estará en el registro como máximo por 10 años.



Ahora, ¿qué pasa si se cancela la deuda? Después de que se pagó lo correspondiente, el acreedor tiene un plazo máximo de cinco días hábiles para decirle a Equifax que ya no hay ninguna obligación incumplida. A partir del momento de la comunicación el responsable de la base de datos tiene tres días hábiles para actualizar la información.



Una vez que ya no hay obligaciones incumplidas, puede surgir otra duda: ¿queda registro del antecedente? En relación a esto, la empresa aclara que estas operaciones permanecen registradas en la base de datos como “operación cancelada con atraso” por tres años desde su cancelación.

El viejo Clearing de Informes fue comprado por Equifax en 2001.

El tratamiento de la información de las operaciones incumplidas con organismos públicos es diferente. La compañía explica que acordó con “la mayoría de estos” y, después de que se informa la cancelación, “se procede a la eliminación total de esa información, no quedando ningún tipo de antecedente o referencia a esa deuda”.



Si estoy en el Clearing, ¿qué hacer antes de pedir un préstamo?

El contador público Nelson Chicurel explicó que se puede estar en el Clearing por varios motivos y que, por lo tanto, las consecuencias son diferentes en cada caso. Se le dificulta acceder a un crédito a quienes ingresaron en reiteradas oportunidades por no pagar las obligaciones a las casas financieras o que refinanciaron.



Chicurel explicó que a la hora de sacar un préstamo hay que poner especial atención en la tasa de interés. “A veces los créditos largos parecen tener cuotas chicas, pero se extienden en el tiempo y la tasa sube”. Sucede que “a veces la gente puede pagar $ 500” de cuota, por ejemplo, para comprar una heladera. Ahora, si son 50 cuotas en realidad pagás tres veces el producto, dijo el contador.



El director de marketing de Equifax para Uruguay, Ianiv Rozenbaum, dijo a El País que ven con ojos positivos que se promueva el consultar el historial personal. “¿Qué hay más justo que saber lo que otros saben de vos?”, comentó.



A su vez, explicó que en el mercado hay financieras que apuntan a quienes tienen buen historial. No obstante, hay casas que tienen como público a quienes no tienen tan buen registro y a los que ni siquiera aparecen en la base de datos.



Son varias las casas financieras en Uruguay que en sus páginas web aclaran cuál es su posición frente al historial en el Clearing de Informes. Por ejemplo, Cash informa que tener antecedentes incumplidos no es excluyente para solicitar un crédito. Por otra parte, Crédito Naranja sí tiene como requisito “no tener deudas con otras empresas registradas en Clearing de Informes o Banco Central”. El País también consultó en Pronto, donde aclararon que no trabajan con el Clearing de Informes.

Clave II ¿Qué hago si detecto un error en la información del Clearing sobre mi? Toda persona física o jurídica tiene derecho a solicitar la “rectificación, actualización, inclusión o supresión de los datos personales que le corresponda incluidos en una base de datos al constatarse error o falsedad o exclusión en la información de la que es titular”, según la Ley N° 18.331. Después de que se hace el pedido, el responsable de la base de datos deberá actuar en un plazo máximo de cinco días o “informar de las razones por las que estime no corresponde”.