Samsung advirtió caída del 29% en sus ganancias trimestrales

La firma surcoreana también dijo que las ganancias se mantendrían bajas en el primer trimestre debido a las difíciles condiciones para los chips de memoria, pero que es probable que el mercado mejore en la segunda mitad del año a medida que los clientes lanzan nuevos teléfonos inteligentes.



En una presentación al regulador, Samsung estimó sus ganancias en US$ 9.670 millones para el trimestre de octubre a diciembre del 2018, un 29% menos que en el mismo lapso del año anterior.



Eso se compara con un promedio de 13,2 billones de wones obtenido de 26 estimaciones de analistas en una encuesta I/B/E/S Refinitiv. La firma también estimó un descenso del 11% en sus ingresos anuales a 59 billones de wones.



El recorte en las proyecciones de utilidades del mayor fabricante de teléfonos inteligentes y semiconductores del mundo se suma al desasosiego luego de que Apple Inc anunció la semana pasada una reducción en sus pronósticos de ingresos trimestrales, aduciendo bajas ventas del iPhone en China.



China cuenta con el mercado de teléfonos inteligentes más grande del mundo, pero una economía en desaceleración, agravada por una guerra comercial con Estados Unidos, ha visto caer la demanda de dispositivos en todo el sector tecnológico.



Los chips de Samsung accionan los teléfonos de la mayoría de los principales fabricantes, incluido Apple y el chino Huawei Technologies Co Ltd. Sus chips de memoria y procesadores representan más de las tres cuartas partes de las ganancias totales y alrededor del 38% de las ventas.



La empresa publica habitualmente las cifras de ganancias estimadas antes de publicar resultados detallados hacia finales de mes. Sin embargo, para el trimestre que acaba de finalizar, emitió su primer comentario desde fines de 2014, cuando disminuyeron las ganancias de los teléfonos móviles.



Dijo que una demanda más débil a la esperada de los clientes de centros de datos hizo bajar los precios de los chips y perjudicó las ganancias ante la creciente incertidumbre a nivel macro. No reveló a los clientes ni elaboró sobre la macro incertidumbre.



La demanda de centros de datos, principalmente de Estados Unidos, actualmente representa casi el 30% de la demanda de los chips DRAM de Samsung en comparación con el 5% hace cinco años, dijo el analista Kim Yang-jae, de KTB Investment & Securities.



"Todas las inversiones de los centros de datos, un mercado de teléfonos inteligentes realmente malo en China y el impacto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China han afectado al negocio de chips de Samsung", afirmó Kim.



En general, los analistas calculan que las ganancias de Samsung disminuirán hasta 2019, con una desaceleración de la economía china que erosiona la demanda.



"Esperamos que las ganancias se mantengan moderadas en el primer trimestre del 2019 debido a las difíciles condiciones para el negocio de chips de memoria", explicó la firma.



Samsung revelará sus ganancias detalladas a fines de enero.