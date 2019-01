Sears alcanzó finalmente un acuerdo de unos US$ 5.000 millones para evitar cierre

Después de varios días de negociaciones en la subasta de activos, se impuso una propuesta mejorada de Lampert, dueño del fondo de alto riesgo ESL Investments, que pretende mantener la firma de 126 años y unos 50.000 puestos de trabajo, según The Wall Street Journal.



Sears se declaró en bancarrota ante un tribunal de Nueva York el pasado 15 de octubre tras siete años de pérdidas, que llegaron a los US$ 11.000 millones, y este plan de rescate aún tiene que ser aprobado por el juez durante una audiencia fijada el 1 de febrero.



Lampert ha efectuado varias ofertas desde el mes pasado que han sido rechazadas por la firma encargada de la liquidación por quedarse cortas en su valor, pero el juez habría abogado para que se cerrara un acuerdo que mantenga abierta la empresa.



En esta última oferta del presidente hay una cláusula de US$ 1.300 millones de "oferta de crédito", según la cual parte del acuerdo se financiará por una condonación de deuda a su fondo ESL.



El pacto se cerró en la madrugada de este miércoles, después de que ESL concediera pagar US$ 150 millones más para hacerse cargo de Sears, así como la asunción de mayores responsabilidades financieras.



Con todo, algunos acreedores no se fían de la oferta de Lampert, han recordado decisiones controvertidas que tomó como consejero delegado de la compañía y podrían recurrir la oferta, retrasando la decisión final del juez al 31 de enero, recoge CNBC.



Cuando declaró la bancarrota, la compañía operaba alrededor de 700 tiendas en todo EE.U.U, por lo que el acuerdo supone el cierre de 300 para cumplir el objetivo de la oferta.