Sears considera nueva oferta de compra de su presidente para evitar liquidación

Entre versiones de que Sears había rechazado una propuesta de US$ 4.400 millones de ESL Investments, firma propiedad de Lampert, y de que éste rebatiría esa decisión, ambas partes se reunieron este martes ante el juez, según recoge CNBC, un encuentro del cual surgió otra oportunidad.



ESL tendrá que pagar un depósito de US$ 120 millones antes de este miércoles por la tarde para que Sears le permita participar en la subasta de sus activos, programada para el próximo 14 de enero y tras la cual comparará su oferta con la de otros competidores.



Aunque la propuesta de Lampert pueda no ser suficiente frente a lo que ofrezcan los demás liquidadores, el juez que lleva el caso consideró que se ha producido un "buen desarrollo", de acuerdo a CNN, que describió una intensa negociación entre las partes.



Una vez decidido el ganador de la subasta, ese acuerdo deberá pasar todavía el filtro del tribunal de bancarrotas, el próximo 31 de enero.



La histórica Sears, propietaria de la minorista Kmart y que emplea a unas 68.000 personas, declaró la quiebra en octubre después de siete años de pérdidas que llegaron a los US$ 11.000 millones.