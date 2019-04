Seguros Sura se consolida y logra el segundo lugar en automóviles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Seguros SURA continúa creciendo. La firma ha pasado de contar con un 10% de participación en el mercado total de seguros en 2014 a un 13,6% en 2018, según datos del Banco Central (BCU). Concretamente, en 2018 registró un crecimiento en primas emitidas en pesos corrientes del 12,2% acumulado en comparación con el 7,9% de incremento experimentado por el resto del mercado en competencia respecto al año 2017.



Según Esteban Pignanelli, director general de Seguros SURA, respeto, responsabilidad, transparencia y equidad son los pilares que han sustentado el accionar de la compañía desde el comienzo de sus operaciones. “Nuestro valor diferencial es la gestión de tendencias, con una nueva mirada en el ecosistema de los clientes, empezamos a buscar nuevas soluciones. Donde ya no hablamos de productos sino de soluciones como por ejemplo la solución habitacional dentro de la cobertura de hogar en caso de imprevistos”, explicó.



Ofreciendo su atención en el país a más de 200.000 clientes, la compañía, que forma parte de Suramericana S.A., una filial del Grupo SURA especializada en aseguramiento y gestión de tendencias y riesgos, con más de 70 años de experiencia en la industria, ha establecido grandes líneas de trabajo de cara al futuro, que le permitirán continuar creciendo y ampliando sus servicios.



Posicionamiento en automóviles

Seguros SURA logró el segundo lugar en primas en el ramo de automóviles en el mercado de seguros y ha experimentado un crecimiento sostenido desde el 2014 hasta 2018, pasando a contar con un 11,8% del mercado a un 16,5%.



“Nuestra posición en el mercado responde directamente a la amplia oferta de soluciones que hemos implementado para garantizar la tranquilidad de todos los usuarios, que podrán recorrer cada rincón del país con su automóvil sin preocupaciones”, ilustró el director de Seguros de la firma, Juan Artagaveytia.



Los seis productos que ofrece en el ramo la compañía, Cobertura Total Plus, Cobertura Total, Cobertura Total Económica, Responsabilidad Civil, Hurto e Incendio, Responsabilidad Civil e Incendio y Responsabilidad Civil así lo demuestran y fueron implementados adaptándose a los requerimientos de cada cliente.



Tal es el caso de ‘SURA te lleva’, un servicio pensado para conductores que no puedan o no quieran manejar su automóvil. “Pensamos en ir un paso más adelante, no queríamos ofrecer únicamente un seguro de automóvil, sino brindar una solución que surgió a partir del análisis de la vida cotidiana de nuestros clientes y lo que necesitan. Con ‘SURA te lleva’, además apuntamos al cuidado y la prevención, evitando que los conductores manejen si tienen algún problema o se ven imposibilitados de hacerlo”, dijo Pignanelli.



Apuesta a la movilidad del futuro

En 2018 Seguros SURA se convirtió en la primera aseguradora en ofrecer un producto con respaldo de telemática. De esta manera, la firma cuenta en su cartera de productos con el Seguro por kilómetro que permite medir mediante un chip el recorrido del vehículo asegurado y en función de dicha variable, determinar el monto de la póliza.



El servicio está diseñado para los clientes que recorren hasta 10.000 kilómetros anuales, a quienes la compañía garantiza un precio congelado por tres años y permite el acceso a beneficios especiales de acuerdo al número de kilómetros.



“Ser referentes en el sector ha sido un rol que hemos alcanzado, entre otras cosas, por la innovación constante, el uso de tecnología de primera línea, al igual que el profesionalismo que nos define. Seguimos muy de cerca las tendencias para proponer más y mejores opciones, apostando a la diferenciación a través de nuestros servicios”, agregó Pignanelli.



Presencia en todo el país

Seguros SURA ha registrado un aumento constante en la facturación desde el 2015 a la fecha, en especial en el interior del país, lo que se tradujo en un aumento del 23% en 2016, 19% en 2017 y 22% en 2018, en las comparaciones interanuales.



“La expansión de la compañía responde a la necesidad de los clientes de contar con los servicios en todo el país y atentos a esa demanda nos hemos abocado a garantizar una atención cercana y personalizada. Estos resultados han estado apalancados por los corredores, quienes se han convertido en embajadores de la compañía”, afirmó Artagaveytia.



En la actualidad, la compañía cuenta con ocho sucursales distribuidas en los departamentos de Montevideo, Canelones, Colonia, Maldonado, Salto, Paysandú, Soriano y Rivera. A esto se suman cuatro agencias ubicadas en Artigas, Tacuarembó, Florida y Rocha, y cuatro oficinas distribuidas en Fray Bentos, Libertad, Ciudad del Plata y Melo.



Los próximos pasos serán la apertura de una sucursal en Durazno y agencias en San José y Lavalleja. Además, sumará oficinas en Young, Cerro Largo y Treinta y Tres. De esta forma, al finalizar el proceso de expansión, tendrá presencia en 18 de los 19 departamentos.