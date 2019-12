Sepá en qué y cómo invertir el aguinaldo de diciembre para hacerlo rendir

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En poco más de 10 días se cumple el plazo límite para que las empresas paguen los aguinaldos a sus colaboradores. Si bien el pago de este sueldo anual complementario es uno de los momentos más esperados por los trabajadores, principalmente el del mes de diciembre (debido a la euforia de consumo de las fiestas navideñas), es recomendable que en la medida de lo posible, se piense en el aguinaldo como un dinero extra que puede ser destinado al ahorro y no al disfrute inmediato.



Para quienes prefieren (y pueden) utilizar el aguinaldo para el ahorro, El País consultó a diversos expertos que sugirieron opciones atractivas de inversión y señalaron qué factores (económicos y políticos) se deben analizar a la hora de hacerlo.



De acuerdo con las recomendaciónes de Mariano Sardáns, CEO de la gerenciadora de patrimonios, FDI International, “es fundamental” que el inversor ponga el foco en analizar en qué momento piensa usar el dinero.



“No se puede colocar (el dinero en) un bono en dólares a un par de años cuando ese dinero lo vas a necesitar en dos meses”, remarcó Sardáns.

Es por eso que la recomendación del CEO de FDI se centra en el respeto de plazos así como de moneda.



“Para el uruguayo, la clave es respetar los plazos, respetar al que necesita el plazo fijo a un mes y en pesos”, indicó. Si el inversor desea conservar el dinero por inflación, la opción más recomendable según Sardáns es compras Letras de Regulación Monetaria (LRM). Pero, si es dinero que uno quiere mantener en dólares, el inversor debería inclinarse por bonos en dólares.



Otro aspecto clave a tener en cuenta, según manifestó el ejecutivo, es colocar el 50% del dinero que se vaya a invertir en dólares. Esto, dejará relativamente tranquilo a la persona que tiene la certeza de que no precisará el dinero en el corto plazo.



Sardáns mencionó que el panorama global “está entrando en una situación de deflación” y a nivel regional la realidad también es “complicada y con muchos ruidos”. Ante ese escenario, asegurar al menos la mitad del dinero en dólares podría ser una buena idea, y el resto mantenerlo en pesos uruguayos o en UI.

Expertos recomiendan pasar de pesos uruguayos a dólares. Foto: AFP

“El énfasis está en no colocar (el dinero) en un título cuyo vencimiento es superior a la fecha de necesidad de ese dinero”, remarco Sardáns y añadió que la persona debe analizar en qué moneda precisará el dinero. “Si voy a necesitar dólares, coloco en dólares, si voy a necesitar pesos coloco en pesos”, concluyó.



Por su parte, Pablo Montaldo, corredor de bolsa, contador y ex presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM), señaló a El País que el próximo año “será movido” y que espera que el dólar aumente.



Por lo tanto, sugiró que el inversor uruguayo que no tenga ninguna restricción para pasar de pesos a dólares, elija la moneda estadounidense. “Por un buen tiempo cualquier opción en dólares va a ser mejor que todas las opciones en pesos uruguayos o en UI que hay en este momento”, indicó.

Renuncia o despido En caso de ruptura de la relación de trabajo por renuncia o despido el trabajador tiene derecho a percibir el sueldo anual complementario en proporción al tiempo trabajado. Si fue despedido por notoria mala conducta el trabajador pierde ese derecho.

Para un inversor de perfil más conservador, Montaldo indicó que una buena opción es invertir en renta fija, como por ejemplo en bonos.

No obstante, explicó que hay “una gran interrogante” con ese instrumento dado que si Uruguay llega a perder el grado inversor (que establecen las califcadoras de riesgo), los bonos van a bajar de precio.



“Ojalá que no pase, pero el que tenga miedo de que pueda ocurrir ese evento debería evitar la inversión en bonos. El que confíe en que el equipo económico del próximo gobierno va a cumplir las metas puede volcarse a ese instrumento”, explicó el ex presidente de la BVM.



En relación a los bonos de Estados Unidos, Montaldo señaló que los rendimientos son “demasiado bajos” (rondan el 2%), por lo que indicó que para una persona conservadora “es un momento difícil” para invertir.

El aguinaldo de diciembre suele destinarse a gastos en las fiestas navideñas.

Asimismo, el corredor de bolsa indicó que el 2020 será un año en el que el mercado esté “muy volátil” y que seguirá estando así mientras que Donald Trump siga siendo el presidente de Estados Unidos.



Por último, el actual presidente de la BVM, Ángel Urraburu explicó a El País que a la hora de invertir hay dos escenarios posibles: las personas que piensan gastar el aguinaldo el próximo año y las que piensan ahorrar ese dinero a largo plazo.



Para el primer grupo, a los que no les conviene pasar por el mercado de cambios, la recomendación de Urraburu es volcarse por las LRM a un plazo de 90 o 180 días. Para el segundo grupo, la sugerencia es convertir el aguinaldo a dólares y comprar algún título, o bonos del tesoro o alguna obligación negociable.



¿Qué ocurre en caso de incumplir la normativa? La normativa uruguaya prevé sanciones en el caso de incumplimiento del pago de aguinaldo. Según explica el estudio de abogados Pérez del Castillo & Asociados, “actualmente el monto de la multa en caso de incumplimiento se graduará, según la gravedad de la infracción, en una cantidad fijada entre los importes de uno a 50 jornales o días de sueldo de cada trabajador comprendido”.



En este sentido, los casos de incumplimiento pueden variar pero están incluidos tanto “el no pago, así como la demora en el mismo, el fraccionamiento del pago distinto del establecido por ley, la liquidación por un monto inferior, o la no documentación de su pago por medio de recibo”.

Entre los factores económicos y políticos a tener en cuenta, Urraburu dijo que “es difícil predecir qué ocurrirá” dado que no se conoce el paquete de medidas que tomará Argentina, ni se conoce cómo va a reaccionar Brasil y Argentina a las amenazas de Trump, y además no se conocen las pautas de la política económica del nuevo equipo económico de Uruguay.



¿Cuándo se cobra y cómo se calcula el aguinaldo?

El aguinaldo es el sueldo anual complementario que reciben los trabajadores dependientes del sector público y privado. Se cobra en dos fracciones: una en junio y otra en diciembre. El que se cobra en junio, es el generado entre el 1º de diciembre y el 31 de mayo de este año. En junio se debe pagar antes de finalizar el mes, mientras que la fracción correspondiente a diciembre debe abonarse antes del 20.



Para saber cuánto le corresponde de aguinaldo en cada instancia, debe sumar todas las remuneraciones que su empleador le pagó en ese período, y luego dividir ese monto entre 12.



El resultado será el aguinaldo. Si para el cálculo tomó el salario nominal, sepa que el pago lleva descuentos jubilatorios y de salud. Además, el aguinaldo no toma en cuenta las partidas en especies como los tickets alimentación.



A grosso modo, entonces, el aguinaldo de junio será similar en monto a la mitad del sueldo que percibe en un mes “normal”. La ley de 1960 define que para su cálculo “se considerará sueldo o salario la totalidad de las prestaciones en dinero originadas en la relación de trabajo que tengan carácter remuneratorio”.

El aguinaldo ¿está gravado por el IRPF? Los ingresos por aguinaldo están gravados con el Impuesto a la Renta de Personas Físicas (IRPF). Según explica el estudio Guyer &Regules, a partir de un cambio en 2011, tanto el salario vacacional como el aguinaldo, dejaron de sumarse al resto de las partidas gravadas del trabajador para determinar la tasa del impuesto que le corresponde. Es decir que, actualmente (con el objetivo de disminuir la carga del IRPF en el aguinaldo) se toma la mayor tasa del impuesto que se le aplica a sus ingresos sin considerar estas partidas.

La pregunta: ¿En qué casos puede verse afectado?

La respuesta: Hay efectos si el trabajador estuvo de licencia

El aguinaldo puede verse afectado si el trabajador estuvo de licencia por maternidad o paternidad, o no concurrió a su empleo por certificación médica.



De todas formas, no debería ver un impacto al pasar raya dado que en las prestaciones cobradas por el Banco de Previsión Social (BPS) estuvo incluida la partida correspondiente al aguinaldo de los días que no trabajó.

Asimismo, se debe tener en cuenta que el aguinaldo no considera las partidas en especies como los tickets alimentación.



Al analizar qué ocurre en casos como por ejemplo el de los trabajadores rurales, la normativa establece que las prestaciones en especie que reciben (tanto alimentación como vivienda) también se cuentan dentro del salario y, por tanto, se tienen que agregar al momento de realizar el cálculo del aguinaldo.



Por otro lado, si la persona trabaja en la industria de la construcción, amparada por la Ley Nº 14.411 o en su casa llevando adelante actividades industriales y/o artesanales, el aguinaldo lo abona directamente el BPS. En este caso, las fechas de cobro las anunció días atrás dicha institución que estableció el pago de licencia y aguinaldo a trabajadores de la construcción a partir del próximo 16 de diciembre.