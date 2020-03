Sepa cuáles son los cambios recientes en la protección de los datos personales

Un decreto de febrero del Poder Ejecutivo incorporó nuevas exigencias en materia de protección de datos personales, en línea con la legislación de la Unión Europea (UE).



El decreto publicado el 21 de febrero vino a reglamentar disposiciones incluidas en la Rendición de Cuentas aprobada en 2018, que modificaban algunos artículos de la ley de protección de datos personales del 2008.



El objetivo es “brindar a las personas un nivel de protección acorde a los nuevos desarrollos tecnológicos y a la evolución en las formas de tratamiento de los datos personales”, dice el texto.



De acuerdo con Martín Pesce, abogado del estudio Ferrere y especialista en protección de datos, la actualización de la normativa a nivel europeo y ahora a nivel local, responde al interés de poder “balancear la tensión que existe entre el avance tecnológico, procesamiento de datos y protección de la privacidad de cada una de las personas”.



Una de las características resaltadas por Pesce en referencia al alcance de la ley, es que la normativa no está enfocada en una industria o segmento específico, sino que aplica tanto para una industria que se dedica a temas de analítica o procesamiento de datos, como también a una industria de alimentos ya sea porque maneja la base de datos de sus clientes, empleados o proveedores.



“Es una ley que aplica de manera horizontal a todas las industrias de todas las actividades”, indicó Pesce.

Por su parte, el abogado Javier Domínguez, gerente del Departamento Legal de Deloitte Uruguay, explicó a El País que la ley de 2008 dio “un efecto extraterritorial” a la normativa en materia de protección de datos personales.



“Todo agente que trate datos personales desde el exterior y que tengan como objeto el ofrecimiento de productos o servicios a uruguayos; o la elaboración de segmentaciones o perfiles de clientes uruguayos, debe cumplir con la ley local y registrar sus bases ante la Unidad de Regulación y Control de Datos Personales (URCDP)”, detalló.



Este último organismo —creado por la ley de 2008— tiene autonomía técnica y un consejo consultivo integrado por representantes del Poder Legislativo, la Justicia, Fiscalía, la academia y el sector privado.

La “pretensión” detrás de esta legislación fue “garantizar que cualquiera sea el lugar donde se encuentren (los datos personales), estarán protegidos con el mismo grado de seguridad que en Uruguay; y en caso que no, que exista un expreso consentimiento de ello por parte del cliente”, señaló Domínguez.



El traspaso de los datos entre las empresas

¿Qué ocurre cuándo una persona facilita los datos a una empresa que luego es absorbida o comprada por otra compañía que no necesariamente va a dedicarse a lo mismo? ¿Pueden compartir los datos o debe destruirlos? Según la normativa vigente, “los datos no podrán ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellos que motivaron su obtención. Si la empresa compradora no los va a utilizar con el mismo fin, debe destruirlos, salvo que se le haya recabado al titular de los datos, el previo consentimiento que deberá ser informado de forma que conozca la nueva finalidad a la que se destinarán sus datos”.