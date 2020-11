¿Cómo será la recuperación económica global tras COVID-19? Entre "V", "W", "√", "μ" y "K"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lo que parecía ser un repunte del crecimiento económico en forma de “V” tras las primeras medidas para controlar la pandemia del coronavirus, ahora parece una “W”. Estas son dos de la gran cantidad de letras y signos que los economistas están usando para describir las perspectivas de un mundo trastocado por el COVID-19.



Los casos mundiales de coronavirus ahora superan los 50 millones, pero las noticias alentadoras sobre la vacuna experimental de Pfizer podrían ser un punto de inflexión para el crecimiento mundial. Estas son algunas formas que se están utilizando para describir las perspectivas económicas.



Una doble caída del crecimiento es considerado un escenario probable para grandes economías como Estados Unidos y Europa, muchas de las que se enfrentan a otra ola de coronavirus y a un freno de la actividad. Esa trayectoria se refleja en una “W”, que reemplaza en gran medida a la “U” que proyectaba un rebote a principios de este año.



Por ejemplo, un rebote económico de la zona euro en el tercer trimestre causado por la reapertura de las economías tras los primeros confinamientos se espera que dé paso a otra contracción en el cuarto trimestre.



Pero la segunda etapa de la doble inmersión debería ser menos profunda que la primera porque las restricciones son menos severas y los consumidores y las empresas están mejor preparados.



Si una vacuna es lanzada antes de lo esperado, los pronósticos para un repunte económico en forma de “V” podrían regresar. Y una trayectoria en “V” sigue siendo el escenario base para Asia, que no se ha visto tan afectada por una segunda ola de coronavirus.



China será la única gran economía que se expandirá este año, según el Fondo Monetario Internacional, que espera un crecimiento de 1,9% en 2020 y de 8,2% en 2021.



El signo matemático de la raíz cuadrada ("√") transmite una caída, seguido de una recuperación, que luego se estabiliza. Más alcista que la forma de "W" de doble inmersión, pero menos alcista que una "V", la raíz cuadrada pretende ilustrar que, si bien las nuevas medidas limitarán el crecimiento, no necesariamente darán como resultado una mayor caída del crecimiento.



“Hemos intentado utilizar más la raíz cuadrada o en el golf hay un término llamado ‘dogleg’ que parece apropiado, que es más una bajada, luego una subida y luego una estabilización”, dijo el estratega de inversiones de Wells Fargo Asset Management Brian Jacobsen.



Si el crecimiento de la zona euro se contrae menos severamente de lo que se temía, la ruta podría tomar la forma de la letra griega "μ" -una perspectiva que es un poco menos dura que la doble inmersión reflejada por un "W"-.



La economía europea se expandió 12,7% en el período julio-septiembre, tras contraerse un 11,8% en el trimestre anterior. Este rebote mayor de lo anticipado debería elevar el crecimiento en 2020 y 2021, difuminando el impacto de cualquier contracción en el cuarto trimestre.



Gilles Moec, economista jefe de Axa Investment Managers, espera un impacto del 4-5% en el PIB de la zona euro en el cuarto trimestre.



"Pero aún sería una forma muy especial de trayectoria "W", ya que la segunda etapa sería significativamente menos profunda que la primera", dijo Moec." La mejor analogía que encontraría es con la letra griega μ".



Otra forma que se está considerando es "K" en la cual sectores toman caminos divergentes. En este escenario, algunas empresas, como las manufactureras, se recuperan drásticamente a medida que se alivian las restricciones, mientras que otras, como las firmas del sector servicios, enfrentan dificultades hasta que una vacuna se masifique.



"Me gusta cada vez más esto para describir la perspectiva... significa que habrá sectores que prosperarán desde el confinamiento y aquellos que están bajo presión, por ejemplo, viajes, ocio y aviación", dijo Carsten Brzeski, director global de macro de ING Research.