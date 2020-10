Las siete mejoras que empresarios argentinos propusieron a su gobierno 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Exportar más. Respeto a la propiedad privada. Racionalizar el gasto público. Esos son algunos de los ejes de un documento de siete puntos que el mundo empresario argentino presentó en el 56° Coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de Argentina (IDEA).



Se trata de un conjunto de medidas y planteos económicos que los miembros de la institución presentaron con los que, sostienen, el país podría retomar el crecimiento luego de una década de estancamiento, alta inflación y caída del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita.



“Desde la vuelta de la democracia hasta hoy nos hemos visto involucrados en crisis que en el resto del mundo no tuvieron lugar, es decir, que fueron autogeneradas. Y esto conlleva una única tendencia y es que en la Argentina estamos destruyendo riqueza hace muchos años”, planteó el economista Santiago Bulat, encargado de presentar el documento.



Los hombres de negocios nucleados en IDEA, que diagramaron los siete puntos, insisten en que no se trata de un plan económico. Sostienen que se trata de un análisis que busca generar un aporte desde el cual buscar consensos.



“Aspiramos a que sea un trabajo colaborativo junto a los distintos actores de la sociedad, con la intención de entender qué nos pasó y qué nos perdimos los argentinos cuando miramos la economía de nuestro país y la comparamos con la región”, indicaron voceros de la entidad.



Sostener la seguridad jurídica, racionalizar el nivel de gasto, reducir la inflación a un dígito, reducir la carga tributaria, incrementar las exportaciones, mejorar la competitividad y fomentar la creación de empleo privado, son las siete medidas que los empresarios plantearon al gobierno.



Mantener la seguridad jurídica fue definido como el principal de los objetivos y apunta a que se garantice el derecho a la propiedad privada y el marco jurídico para las inversiones.



También se postula la necesidad de enaltecer las instituciones públicas para que los organismos técnicos dentro de distintas dependencias públicas no queden subordinadas a intereses políticos o partidarios, y el pedido por el sostenimiento de “reglas” para la inversión de largo plazo.