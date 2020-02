Soluciones uruguayas para la cartelería digital del mundo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¿Cómo se presenta ante la comunidad empresarial ICDS ?

En ICDS estamos convencidos que somos la mejor empresa de cartelería digital del mundo, en eso trabajamos todos los días, le ponemos pasión y dedicación para diferenciarnos en un rubro donde jugadores sobran. Desarrollamos una solución tecnológica de primer nivel, rápida, estable, amigable y capaz de atender en todo momento las exigencias de nuestros clientes y de los avances tecnológicos.



¿Cuál es la ‘fórmula secreta’ del éxito logrado en tan poco tiempo?

Servicio, servicio y más servicio, de calidad y con el mejor tiempo de respuesta, eso es lo que necesitan las empresas, y eso es lo notamos hace 3 años cuando nacimos. Haberlo entendido nos permitió hoy, que Nuestro producto se comercialice en más de 20 países. Actualmente tenemos oficinas propias en Montevideo y Miami, adicionalmente contamos con una red de distribuidores que representan y venden nuestra solución en todo el continente, entre nuestros distribuidores contamos desde empresas expertas en arquitectura para puntos de venta como empresas líderes mundiales en tecnología, como la compañía japonesa Ricoh que comercializa la solución y servicio de ICDS para todo Latinoamérica y el Caribe.



¿Cómo se puede visualizar el posicionamiento y la respuesta de los clientes?

Con sólo 3 años de vida, hoy a nivel nacional somos líderes indiscutidos y regionalmente estamos afianzándonos cada día más, siendo en muchos casos la solución elegida por empresas muy importantes a nivel mundial para la comunicación de sus empresas.



¿Cómo impactó este crecimiento en los ingresos?

En 3 años multiplicamos la facturación por 10 y en soluciones vendidas ya superamos las 4.000, adicionalmente tenemos proyectos muy avanzados que nos harían triplicar la cantidad al corto plazo.



¿Cuál es el gran diferencial respecto a las propuestas de la competencia más allá del servicio?

No quiero subestimar al servicio, es la clave de nuestro éxito y es el motivo de tener clientes felices en toda la región. El gran diferencial es ofrecer una solución 360°, una solución integral que abarca y satisface todas las etapas de la comunicación de nuestros clientes. Quienes nos contratan no necesitarán destinar tiempo de sus recursos ni contratar más proveedores. Nuestra propuesta de valor incluye el Hardware que convierte un simple televisor en una cartelera digital inteligente, nuestro software, el servicio de administración de contenido (subidas y bajadas de contenido, programación, etc), hosting en la nube de Amazon, más de 500 diseños gratis y de uso ilimitado, diseñadores expertos en crear piezas publicitarias para el Digital Signage, contenido de valor agregado como noticias y clima en tiempo real, monitoreo remoto constante de calidad de servicio y un equipo de desarrolladores que tienen la capacidad de realizar desarrollos especiales para nuestros clientes, todo lo que te imagines que pueda suceder en una pantalla, nuestro equipo lo hace, interacción usuario-pantalla, catálogos de productos interactivos, inteligencia artificial, realidad aumentada, pantallas de autogestión, etc. Todo lo que comenté, con un tiempo de respuesta de minutos. Eso es ICDS, ese es nuestro diferencial y nuestra carta de presentación.



¿Cuál es el nivel de retorno que registra el uso de esta solución?

Incalculable, es una herramienta muy poderosa. Está comprobado que el correcto uso de ésta tecnología puede aumentar las ventas hasta en un 36%, influenciar en la compra hasta en un 80% y que el mensaje que comuniquemos perdure en el tiempo un 85% por encima de los formatos tradicionales. Adicionalmente, genera ahorros enormes de costos de producción de cartelería estática y te da la posibilidad de rentabilizar el sistema vendiendo publicidad a proveedores. Un detalle para nada menor, es un sistema de comunicación Ecofriendly.