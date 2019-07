Estas son las 10 empresas con más ingresos en el mundo, según Fortune 500

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Según el ránking Global Fortune 500, 121 empresas estadounidenses se encuentran entre las firmas con mayores ingresos del mundo, mientras que 129 (incluyendo 10 de Taiwán) son de China.



En el puesto 10 se ubicó Toyota Motor, la compañía percibe ingresos por US$ 272.612 millones. Volkswagen se posicionó en el puesto nueve, con ingresos de US$ 278.341 millones.



En el puesto ocho se ubicó Exxon Mobil con ingresos de US$ 290.212 millones, según el ránking Global Fortune 500. BP, la compañía de petróleo y energía se ubicó en el puesto siete con un total de ingresos de US$ 303.738 millones.



Saudi Aramco obtuvo en la posición seis con un total de ingresos de US$355.905 millones. La compañía State Grid se encontró en la quinta posición con un total de ingresos de US$ 387.056 millones.



En la cuarta posición se ubicó la empresa China National Petroleum, con ingresos de US$ 392.976 millones. Royal Dutch Shell ocupó la tercera posición con ingresos de US$ 396.556.



En el segundo puesto se ubicó Sinopec Group con ingresos de US$ 414.649 millones y finalmente, el primer lugar del ránking Global Fortune 500, fue para Walmart con ingresos de US$ 514.405 millones.



Este resultado marca un hito en la historia del Global Fortune 500, ya que por primera vez en tres décadas se registra un mayor número de empresas chinas que estadounidense en el ránking.



Sin embargo, los ingresos del total de empresas chinas que aparecen en la lista solo representa el 25,6% de todo el Global Fortune 500, mientras que las estadounidenses representan el 28,8%.



De acuerdo a los resultados, casi la mayor parte de las empresas del Global Fortune 500 no estaban en la lista hace 25 años.