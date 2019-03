¿Cuáles son las posibilidades de aumentar la inversión china en Latinoamérica?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el encuentro -organizado por el banco HSBC y el medio financiero LatinFinance- participó el ministro de Agricultura de Panamá, Eduardo Enrique Carles, quien destacó las potencialidades de su país como "puerto logístico de Latinoamérica y del mundo".



La inversión china en Panamá, enfocada principalmente en la infraestructura, alcanza ya los US$ 2.500 millones.



China construirá un puerto de cruceros en el Pacífico y uno de contenedores en la provincia de Colón, además del cuarto puentes sobre el canal de Panamá, con una inversión de US$ 1.500 millones.



Asimismo, se han realizado los estudios de viabilidad para el ferrocarril que unirá la ciudad de David con la de Panamá, un proyecto que todavía debe ser licitado y que supondrá una inversión de US$ 4.100 millones.



En declaraciones a Efe, el ministro destacó que se prevé que la inversión extranjera en el país se incremente un 6% en 2019, después de haber crecido un 17% en 2018 respecto al año anterior.



Carles explicó que ha mantenido reuniones con los responsables de aduanas en Pekín para concluir los protocolos firmados durante la visita del presidente chino, Xi Jinping, a Panamá el pasado 4 de diciembre.



Asimismo, ha preparado con las autoridades chinas la quinta ronda del tratado de libre comercio entre ambos países que tendrá lugar en abril, así como la visita que realizará el próximo fin de semana el presidente panameño, Juan Carlos Varela, a la ciudad china de Cantón para inaugurar el nuevo consulado del país centroamericano en esa localidad del sur del país asiático.



"Es una ciudad muy importante para Panamá debido a su intercambio comercial", resaltó.



El ministro dijo que Panamá pretende exportar a China productos del mar y carne bovina, además de frutas.



"Lo importante es trabajar bajo nuestra marca país 'Panamá exporta' que lo que pretende es fomentar la cultura de agro-exportación y migrar después hacia una cultura de re-exportación a través de nuestros puertos y nuestra conectividad", afirmó.



También participó en el foro de inversores el subsecretario mexicano para América del Norte, Jesús Seade, quien resaltó a Efe la "muy buena" relación existente entre México y el gigante asiático.



"México tiene un déficit serio con China, nos encanta importar mucho de ellos pero quisiéramos encontrar la forma de exportar más a China", indicó.



Y consideró que el sector más importante de la relación entre ambos países es la inversión, atraer a empresas chinas, especialmente del sector de manufacturas, "a que se establezcan en México para desde ahí exportar a EE.UU. y a América del Sur".