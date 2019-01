SpaceX, el cohete de Elon Musk, lanzará hoy su primera misión de seguridad nacional

El cohete Falcon 9 de SpaceX, que llevará un satélite de geoposicionamiento satelital de unos US$ 500 millones construido por Lockheed Martin Corp, tenía programado despegar desde Cabo Cañaveral, en Florida, poco después de las 1700 GMT, dijo la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Sin embargo, el lanzamiento quedó postergado para hoy.



Si tiene éxito, el lanzamiento sería una victoria para Musk, un empresario multimillonario que durante años ha intentado entrar al mercado de los lucrativos lanzamientos espaciales militares dominados durante mucho tiempo por los competidores Lockheed y Boeing Co.



SpaceX demandó en 2014 a la Fuerza Aérea de Estados Unidos en protesta por otorgarle un contrato multimillonario y no competitivo por 36 lanzamientos de cohetes a United Launch Alliance, un emprendimiento conjunto entre Boeing y Lockheed.



La compañía retiró la demanda en 2015 después de que la Fuerza Aérea acordó abrir la competencia, según el sitio web de SpaceX.



Al año siguiente, SpaceX ganó un contrato de US$ 83 millones con la Fuerza Aérea para lanzar el satélite GPS, que tendrá una vida útil de 15 años, dijo el portavoz de la Fuerza Aérea, William Russell, vía telefónica.



El lanzamiento será el primero de 32 satélites en producción por parte de Lockheed en virtud de contratos por un total combinado de US$ 12.600 millones para al programa GPS III de la Fuerza Aérea, dijo el portavoz de Lockheed Chip Eschenfelder.



El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, escribió en Twitter que viajará a Florida para asistir al lanzamiento, que calificó como "un paso importante hacia adelante mientras buscamos asegurar el liderazgo estadounidense en el espacio".