Subida de precios reduce la demanda de Coca-Cola

Coca-Cola y su rival PepsiCo están luchando con un aumento de los costos de los fletes y las materias primas, a pesar de que están gastando en la construcción de una cartera de bebidas no carbonatadas para atraer a unos consumidores cada vez más conscientes de la salud.



Para contrarrestar el aumento de los costos, Coca-Cola ha subido el precio de sus bebidas. Sin embargo, esto se hizo a expensas de la demanda: los volúmenes cayeron un 1% en América del Norte en el cuarto trimestre, mientras que en América Latina bajaron un 2%.



Coca-Cola pronosticó que las ganancias para todo el año oscilarían entre US$ 2,06 y US$ 2,10 por acción, muy por debajo de la expectativa promedio de US$ 2,23. La empresa culpó de esta previsión a la fortaleza del dólar.



La ganancia neta atribuible a los accionistas de la compañía fue de US$ 870 millones en el trimestre finalizado el 31 de diciembre, en comparación con una pérdida de US$ 2.750 millones en el mismo lapso del año anterior, cuando la compañía asumió un cargo relacionado con impuestos.



Excluyendo ítems extraordinarios, Coca-Cola dijo que ganó 43 centavos por acción, en línea con las expectativas.



Sus ingresos cayeron un 6% a US$ 7.100 millones en el cuarto trimestre, perjudicados por la reorganización de sus operaciones de embotellamiento. Analistas esperaban ventas por US$ 7.030 millones, según datos de IBES de Refinitiv.



Las acciones de la compañía bajaban 3,3% a US$ 48,13 antes de la apertura de Wall Street. Este año, los papeles han ganado un 5%, en comparación con un aumento de 3% de los de PepsiCo, que reportará sus resultados esta tarde.